IDS poziva Filipa Zoričića da stavi mandat na raspolaganje

Član predsjedništva pulskoga IDS-a i bivši zamjenik pulskoga gradonačelnika Robert Cvek pozvao je u petak gradonačelnika Filipa Zoričića da stavi mandat na raspolaganje te mu poručio - neka građani na izborima, nakon samo devet mjeseci, daju sud o njegovu radu.

"Imajući u vidu način kako Pula trenutno funkcionira, gdje su građani i sam grad postali taoci do jučer vladajuće koalicije, očekujem da Zoričić stavi mandat na raspolaganje. On bi zbog svoje bahatosti, arogancije i neozbiljnosti u shvaćanju funkcioniranja grada trebao to učiniti pa neka građani, kao što su nas ocijenili, a mi smo iz poraza shvatili pogreške, daju sud o njegovom radu", rekao je Cvek na konferenciji za novinare.

Pulski gradonačelnik raskinuo je u četvrtak koaliciju svoje Nezavisne liste, Možemo! i SDP-a nakon što su se iz platforme Možemo! usprotivili gradnji nogometnog igrališta na području Lungomara te su zatražili raspisivanje referenduma o uređenju tog šetališta o kojem se raspravlja posljednjih mjeseci.

Cvek je istaknuo kako - ako Grad ne funkcionira i odluke se ne budu mogle donositi, ne vidi zbog čega gradonačelnik Pule građanima ne bi dao svoj mandat na raspolaganje.

Vladajući se ponašaju kao oporba

Kritizirao je nastup članova vladajuće koalicije na sjednicama Gradskog vijeća jer su se, po njegovim riječima, "ponašali kao da su oporba".

"Ako pogledate sazive Gradskog vijeća, onda možete vidjeti kako se pozicija postavlja kao da je opozicija i IDS-u postavlja pitanja kao da je on na vlasti. Mene zanima što se događa s gradskim prostorima. Svi atraktivni prostori su prazni", istaknuo je Cvek i upitao znači li to da nitko ne vidi poslovnu perspektivu toga grada.

Ocijenio je da se Zoričić ponaša kao da nije najodgovornija osoba za funkcioniranje grada i kao da se njega problemi ne tiču.

"Nažalost, građani će i dalje osjećati njihov nerad i nesposobnost. Ovdje se apsolutno može reći 'operacija uspjela, pacijent mrtav'. Operacija je svrgavanje IDS-a s vlasti, a pacijent je grad Pula", poručio je Cvek i dodao kako trenutno ne razmišlja o kandidaturi za gradonačelnika.

Predsjednik pulskoga IDS-a Danijel Deković nije konkretno odgovorio ni na jedno pitanje novinara - nije se očitovao o tome želi li da Dušica Radojčić iz platforme Možemo! ode s dužnosti predsjednice Gradskog vijeća, nije opovrgnuo ni moguću suradnju s Nezavisnom listom Filipa Zoričića, a nije jasno rekao ni koje je stajalište IDS-a u vezi s gradnjom hotela na Lungomaru i mogućem referendumu.

