Idu do kraja: 'Ako sindikati sad prekinu štrajk, izgubit će ljude'

Ovo je sad čisti prkos, bunt. Učenici i roditelji nas podržavaju i to je bitno jer bez njih ovaj štrajk ne bi ni uspio, rekla je Tamara Šoić, profesorica i jedna od urednica nastavničkog portala 45minuta.com.

Sindikati koji predvode prosvjede sve više dolaze u drugi plan, dok nastavnici pojedinci kroz stranice na društvenim mrežama preuzimaju ulogu profesora-aktivista.

- Jednostavno želimo dostojanstvo i dignitet. Vladini stavovi su totalno krivi, upravo zbog toga su dobili više protivnika. Pričala sam s kolegicom koja nije bila u štrajku, ali je zbog prijetnje Vlade da neće isplaćivati dnevnice odlučila ući u štrajk. Imaju totalno krivi pristup - rekla je Šoić i nastavila:

- Dio smo povijesne školske godine u kojoj je krenula tzv. reforma. Ukratko, sve što ta reforma nudi hrpa je novih obveza i omalovažavanje našega znanja. Uvođenje novogovora, šifriranih ishoda i ‘novootkrivenih’ aktivnosti učenika samo su dio plana radnog naziva: Kako nastavnika uvjeriti u njegovu nemoć i neznanje. Na Facebooku se pojavila i stranica ‘Podrška roditelja nastavnicima u štrajku’, koja je u samo nekoliko dana skupila više od 23.000 pratitelja.

- Godinama smo trpjeli izmjene raznih pravilnika. Ravnatelji ne žele jedinice zbog anonimnih prijava roditelja ili nekog trećeg. Dio smo sustava koji nas je prisilio da ne radimo ništa - rekla je Šoić. Zbog toga su s kolegama poslali ponovno upit u vezi s ukidanjem anonimnih prijava.

- Od ministarstva nismo dobili nikakav odgovor. Obećali su 17. rujna radnu skupinu na čijem je čelu trebala biti sad bivša pomoćnica ministrice Lidija Kralj. Kako je nedavno dala ostavku, očito je nema tko zamijeniti na tome mjestu. No mi idemo do kraja, danas je presudni dan. Ako sindikati pristanu na ponude mimo referenduma, to će biti čisto pucanje u svoju glavu. To im se neće oprostiti - oštra je bila Šoić. Slično razmišlja i profesorica njemačkog jezika te administratorica Facebook mreže “Nastavnici organizirano” Ivana Valjak Ilić.

- Svatko je svjestan što mi zapravo tražimo. Ovakvo jedinstvo je među svim ljudima na terenu: domari, čistačice, stručne službe, ali i svi drugi u školstvu. Nismo imali prilike vidjeti. Sindikati su se povukli kako bi ljudi mogli doći do izražaja. I to je jedan od dokaza našeg jedinstva uz veliki odaziv u štrajku - rekla je Valjak Ilić, a pitali smo i trebaju li sindikati prihvatiti neku manju ponudu.

- Imamo referendum i to treba poštovati, a u slučaju odluke kontra članstva, najjasnija ‘kazna’ bit će izlazak članova iz njih - kaže.

Tema: Hrvatska