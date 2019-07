Idu na avanturu života: 'Slijep sam, ali vjerujem prijatelju'

Htjeli smo ići s dva bicikla, a ja sam doslovno špagom htio vezati svoj bicikli za njegov jer sam slijep i ne postoji drugi način da vozim bicikl, rekao je Dario Bezik (38) iz Josipovca.

Njegov prijatelj Antonio Čiš (24) i on na kraju su dobili bicikl za dvoje te su, iako nikad nisu ozbiljnije vozili bicikle, odlučili krenuti na put dug 1100 kilometara, od Josipovca kraj Osijeka do Međugorja. Na cilj planiraju doći za 13 dana, a krenuli su jučer. Obojici veliku ulogu u životu igra vjera, te im je cilj zajedničkog putovanja dodatno se produhoviti, učvrstiti svoju vjeru te pomicati granice vlastite izdržljivosti.

- Ne tražimo ništa, nikakva financijska sredstva, samo da smo svima u mislima i da nam se pridruži svatko tko je dobre volje - rekao je Dario, koji je slijep od rođenja. Antonia poznaje nepune dvije godine te kažu kako su odmah “kliknuli”.

- Uvidio sam da mu mogu pomoći u nekim stvarima i jednostavno smo se pronašli. Mogu reći da nas je nešto spojilo - kaže Antonio te dodaje kako ni razlika u godinama nije bila prepreka njihovom velikom prijateljstvu. Tijekom prošlogodišnjeg Mladifesta Dario i Antonio bili su na večeri s prijateljicama koje su im ispričale kako su išle biciklima do Međugorja. Njihovi doživljaji i priče s puta potaknule su Darija na razmišljanje. Silno je poželio učiniti nešto slično, iako je bio svjestan da ga njegova sljepoća u tome sprečava i da sam ne može doći do Međugorja.

Razgovarao je o svemu s Antonijem, koji mu je rekao kako je uvjeren da zajedno to mogu učiniti. U početku su čak razmišljali da idu pješke, ali kad su od Lions kluba iz Donjeg Miholjca dobili bicikl za dvoje, više nije bilo dvojbi kako će ići. Put od 1100 kilometara podijelili su na 13 dana, a svaki dan bi u prosjeku prošli oko 100 kilometara. Prvi dan će prijeći put od Josipovca do Virovitice. Tamo će pronaći smještaj, prenoćiti te drugi dan nastavljaju do Bjelovara.

Treći dan će prijeći put od Bjelovara do Marije Bistrice. Četvrti dan od Marije Bistrice do Karlovca. Peti dan od Karlovca do Delnica, šesti dan će se uputiti do Trsata. Sedmi dan odredište im je Senj. Osmi dan uputit će se u Zadar. Deveti dan su u Šibeniku, deseti u Splitu, a jedanaesti u Sinju. Dvanaesti dan, pri kraju putovanja, nalazit će se u Imotskom. I zadnji dan bi im od Imotskog ostalo četrdesetak kilometara do Međugorja.

Svaki dan će kretati ujutro te nekoliko puta dnevno raditi stanke.

- Ako i zakasnimo koji dan, nema veze. Bitno da dođemo - smije se Dario. Na put idu bez sponzora, a nose samo osnovne stvari: nešto vode, hrane i odjeće.

