Igor je 29 dana putovao kroz Hrvatsku i donirao 4 tona hrane ljudima: 'Opet bih to ponovio'

Deset godina prošlo je otkad je poznati pulski humanitarac Igor Loparić dobio Ponos Hrvatske. Plakao je od sreće nakoon toga, priznao nam je. Nagradu je dobio zbog nevjerojatne humanitarne misije u kojoj je 29 dana putovao Hrvatskom i darovao četiri tone prikupljenih namirnica kroz akciju 'Slušaj svoje srce'. Posjetili smo ga povodom 20. rođendana naše nagrade.

Zahvaljujući njemu i volonterima, namirnice je te godine dobilo 368 socijalno ugroženih obitelji. Prešao je Igor kroz tih mjesec dana ukupno 6265 kilometara. Loparić je predsjednik udruge 'Naš san, njihov osmijeh', i dan danas kroz razne akcije pomaže socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima diljem zemlje.

- Moj način života je da pomažem drugima. Nagrada Ponos Hrvatske koju sam dobio te godine kada sam bio puno mlađi i luđi, i danas mi znači puno. Baš nedavno smo imali božićni koncert i voditeljica programa najavila me kao osobu koja je dobila nagradu Ponos Hrvatske. Eto, i nakon toliko godina ljudi se sjećaju i to mi je jako drago. Od te 2015. godine do danas u mojem životu nije se puno promijenilo, osim što sam se oženio i dobio prekrasnu djecu. Ali i dalje se bavim humanitarnim radom jer potrebe ima. Radim u Lučkoj kapetaniji i sva sreća da mi i posao dozvoljava da koji put napišem neko izvješće i završim administracijski dio posla za udrugu - objasnio je Loparić.

Udruga kroz godine stalno raste i napreduje, a Loparić je stekao povjerenje, kako svojih sugrađana, tako i brojnih tvrtki i pojedinaca koji svojim donacijama pomažu da što veći broj socijalno ugroženih građana dobije pomoć.

- Kroz sve te godine humanitarnog rada iskreno sam s jako malo ljudi ostao u kontaktu jer puno ljudi treba pomoć. S onima s kojima sam ostao u kontaktu dovodimo ih u sklopu našeg projekta u udruzi, na more. Akcija se zove 'More ljubavi' i obitelji koje dođu na more s djecom jako su sretne i zahvalne. Njihov osmijeh znači mi sve. I dalje ćemo imati tu akciju jer nam je želja da ljudi koji si to ne mogu priuštiti, a neki nisu nikada niti vidjeli more, dođu na zasluženi godišnji odmor. To su skromne i drage obitelji i stvarno se kao udruga trudimo da im osiguramo odličan provod - ističe veliki humanitarac.

Danas Igor ima 40 godina i obitelj mu je na prvome mjestu. Ali svo slobodno vrijeme i dalje nastoji provesti pomažući. Kaže da je lagano ostario i da ne može više neke stvari obavljati kao nekad.

- Nekada sam mogao cijepati drva satima, a danas nakon 15 minuta cijepanja drva dobijem temperaturu - kroz smijeh je rekao. Volio bi, dodao je, ponoviti akciju koja mu je osigurala nagradu Ponos Hrvatske.

- Zanima me, kada bi ponovno išao na mjesec dana po Hrvatskoj dijeliti pomoć, bi li u ovom godinama to sve izdržao? Možda i bi - kaže nam.

Udruga je počela s radom 2010. godine, a kroz sve te godine pomogli su preko 2000 ljudi ili obitelji.

- Vodimo evidenciju i mislim da smo najmanje 1860 obitelji prošli, među kojima su i one koje sam obišao i donirao kroz akciju 'Slušaj svoje srce'. Ima sigurno i onih obitelji koje nam u početku nisu ušle u evidenciju tako da je brojka i veća. Humanitarnim radom ću se baviti sve dok ne budem dva metra pod zemljom - rekao je Igor.

Imao je 25 godina kada je odlučio pomagati ljudima u potrebi i do danas ne staje. Isprva je to bilo samo zato jer je htio nešto korisno raditi u svoje slobodno vrijeme. A kasnije je udruga narasla.

- Umjesto da smo išli na kave, moji istomišljenici i ja te smo kune utrošili za pomoć nekoj bakici ili djedici. Čak smo stavljali u poštanske sandučiće novac, da nitko ne zna tko je donirao. Nama je samo bio cilj bio napraviti dobro djelo. Tako je zapravo sve i počelo - odao je na kraju.

