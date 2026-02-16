Maximilian Bindernagel Vujnović (31) nakon što odradi smjenu kao vatrogasac stavlja oblači odijelo i stavlja masku Spidermana. Njegova je misija razveseliti mališane
PONOS HRVATSKE PLUS+
Vatrogasac Maximilian: Maska je samo simol, najbitnije je djeci uljepšati dan i izmamiti osmijeh
Poput omiljenog mu superheroja Spidermana i Maximilian Bindernagel Vujnović (31) zvani Max iz Velike Gorice ima svoju misiju. Dok filmski superjunak pomaže građanima kojima je pomoć potrebna, Max u odijelu i pod maskom Spideyja ima misiju razveseliti djecu i izmamiti im osmijeh. Jedan od ovogodišnjih dobitnika Ponosa Hrvatske prisjetio se kako je sve krenulo prije nekih četiri godine.
