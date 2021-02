Automobil je ležao na vozačevom boku. Kad sam uspio doći do njega, derao sam se ‘ima li koga’. Prednje staklo mu je bilo smrskano, a ostala zaleđena i nisam uopće mogao vidjeti ima li koga unutra.



Ispričao nam je to Igor Matković (30), zaposlenik Županijskih cesta koji je u subotu ujutro u Svetom Ivanu Zelini spasio život 21-godišnjaku.





Kako je pokazao službeni policijski očevid, mladić je tijekom noći vozio Zagrebačkom ulicom prema Zagrebu na jugu tog grada. Iz nepoznatog razloga nije se držao sredine svog traka te je skrenuo u kontra smjer. Od tamo je samo nastavio dalje pa sletio u kanal i polje. To ga je očito katapultirali te se na kraju u brzini zabio u betonski zid i metalnu ogradu kuće. Slomio ih je.



Iako je udarac bio snažan, nitko ga nije ‘doživio’ da bi reagirao i pomogao te u tom trenutku nitko, tom inače prometnom cestom, nije prolazio. Preko puta mjesta nesreće nalazi se i benzinska pumpa Lukoil, no ona je bila zatvorena od 23 sata. Drugi problem kojeg je imao 21-godišnjak je taj da mu je automobil bio odbačen 20-ak metara od ceste i ostao zaklonjen ogradom pa ga nitko, tko bi vozio iz smjera Zagreba prema Zelini, nitko nije mogao primijetiti.



- Preuzeo sam noćnu smjenu te sam iz baze izašao ralicom oko 2 sata. Oko 4 sata sam prolazio tim dijelom i, kako je kabina kamiona povišena, primijetio sam u vožnji auto na boku uz ogradu. Prošao sam malo dalje, no to mi je bilo jako čudno. Stao sam, okrenuo kamion i vratio se do mjesta nesreće. Izašao sam, onako bez kape i otrčao u polje - priča Igor. Vanjska temperatura bila je -8 stupnjeva Cezijusa. Sve oko njega bilo je zaleđeno.





Iz automobila sam uspio čuti jauke. Vozač nije bio pri sebi, no sreća je da je uspio nekako javiti da je tu, jer je auto ležao na njegovoj strani. Probao sam i svijetliti lampom s mobitela kako bi ga vidio, no neuspješno. Odmah sam nazvao 112, nastavio je priču Matković. Godinama je član DVD-a Komin u kojem je i zapovjednik i znao je da je za spašavanje vozača najbitnije da stignu njegove kolege s alatom te Hitna pomoć. Ipak, ostao je razočaran drugim vozačima.



- Bilo je oko 4.20 sati. Kraj mene je prošlo barem 15 automobila s ljudima i nitko od njih nije stao, ma barem da pita, treba li ikakva pomoć - iskren je Matković. Ubrzo nakon poziva stigla je ekipa Hitne pomoći, a odmah nakon brojne vatrogasne snage DVD-a Sveti Ivan Zelina. Došlo je ukupno 10 vatrogasaca s navalnim kamionom, kombijem i automobilom.



- Čim smo došli do automobila u polju, morali smo ga stabilizirati da se ne bi prevrnuo. Maknuli smo prednje staklo da bi vidjeli vozača. Ostao je zarobljen nakon snažnog udarca ispod volana i armature automobila i ostao naslonjen na svoja vrata. Provjerili smo odmah i ostatak vozila jer nismo znali je li unutra bio sam - rekao nam je zapovjednik DVD-a Sveti Ivan Zelina Kristijan Koščec.





Mladić je tek povremeno dolazio k svijesti te je smrznut i u šoku nepovezano pričao. Da bi ga izvukli do ekipe Hitne pomoći morali su prvo razrezati krov. Dobro uigrana ekipa uspjela je brzo sve odraditi te ga je preuzeo spremni liječnički tim. Prevezli su ga do Kliničkog bolničkog centra Zagreb gdje su mu, kako neslužbeno doznajemo, utvrdili samo lakše ozlijede. Nasreću nije imao prijeloma, no čeka ga dugi oporavak. Izuzeli su mu u bolnici krv i urin koji će biti poslani na analizu. Tako će policija utvrditi je li možda prije vožnje pio alkohol ili konzumirao droge. Kako doznajemo, mladić je navodno prije nesreće bio na jednom rođendanu. Ondje se, kako nam kažu, zadržao do 1 sat te je potom krenuo kući.



Vatrogasci iz Zeline ostali su pomagati policajcima tijekom očevida. Bili su zaduženi za rasvjetu, a nakon dovršetka istrage na terenu pomogli su vučnoj službi ukrcati auto.



Podsjetimo, vozači ralice ove zimske sezone su u dva navrata već dospjeli u novine zbog crne kronike. Prvi slučaj bio je nakon snježne mećave na Papuku. Ondje je vozač ralicom čistio cestu te je naišao na zatrpano tijelo preminulog mladića. Pozvao je policiju, a nekoliko sati kasnije šumski radnik pronašao je tijelo njegovog rođaka.



U pretposljednjem slučaju se vozač Volkswagena ljubljanskih tablica punom brzinom zabio u vozača ralice Hrvatskih autocesta na zagrebačkoj obilaznici. Udar je podigao zadnji kraj kamiona, a vozač auta je poginuo.