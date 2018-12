Igrajmo na sigurno: Rizici i prednosti videoigara

Hrvatski Telekom, kao predvodnik digitalne transformacije u Hrvatskoj, u suradnji s Hrabrim Telefonom i Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu, pokrenuo je edukativnu kampanju „Igrajmo na sigurno“, kojom želi ukazati na sve rizike, ali i prednosti vezane za videoigre. Predstavio je i prvi digitalni vodič za sigurno igranje videoigara.

Jedan od ciljeva kampanje „Igrajmo na sigurno“ je pokazati kako postoje brojni alati, aplikacije i igrice s kojima igranje s tehnologijom neće biti uzalud potrošeno vrijeme. Napravili smo kratki popis zanimljivih igara i aplikacija kroz koje klinci, igrajući se svojim pametnim telefonom, mogu razvijati matematičke vještine, učiti nove jezike, upoznati se sa zemljopisom, pa čak i naučiti osnove kodiranja.

1. Photomath

Za Photomath ste, pretpostavljamo, već čuli. Za one koji ne znaju, radi se o jednoj od najuspješnijih hrvatskih aplikacija, koju je lansirao zagrebački MicroBLINK Damira Sabola još 2014. godine. Najjednostavniji način da se opiše Photomath je da se radi o svojevrsnom foto-kalkulatoru, koji na sličan način na koji skenirate bar kodove, skenira matematičke zadatke te ispisuje rješenja i postupke. Sve što trebate učiniti jest da kroz aplikaciju usmjerite kameru svog telefona prema zadatku, a aplikacija ga nakon toga prepoznaje i rješava. Zločestima bi možda na pamet moglo pasti da je savršena upotreba PhotoMatha varanje na ispitima ili pri pisanju zadaće, no aplikacija može biti vrlo koristan alat pri učenju i provjeri rezultata. Ne čudi stoga da su ga do sada skinuli milijuni ljudi.

2. Duolingo

Isto kao i Photomath, i Duolingo je iznimno popularna aplikacija. Ako svejedno niste upoznati, radi se o možda i najpopularnijem digitalnom alatu za učenje stranih jezika. Aplikacija funkcionira tako da korisniku na dnevnoj bazi nudi nove, progresivno sve kompleksnije jezične zadatke i vježbe i koja je strukturirana na sličan način kao što su strukturirane mobilne igrice. Duolingo je nastao, u svijetu aplikacija, davne 2012. godine. Šest godina kasnije aplikacija ima nekoliko stotina milijuna korisnika, a na njoj se može usavršavati ukupno 19 svjetskih jezika.

3. Intro to Geography: World Edition

Into Geography: World Edition je aplikacija namijenjena predškolcima i djeci u nižim razredima osnovne škole, no za korištenje bi ipak bilo korisno da djeca imaju osnovno razumijevanje engleskog jezika. Igra kroz jednostavne zadatke, pitalice i izazove klince poučava imenima, lokaciji, obliku i zastavama različitih država. Na primjer, u različitim levelima, potrebno je državu smjestiti na karti na sličan način na koji se slažu puzzle ili spojiti zastavu s oblikom neke zemlje.

4. Dragon Box serija aplikacija

Dragon Box je set edukativnih igrica koje djeci na vrlo slikovit način, kroz igru, objašnjavaju osnove matematičke postulate. Ideju za igricu razvio je bivši nastavnik matematike koji je, prema legendi, bio frustriran načinom na koji se matematika prezentira djeci. Cijeli set sastoji se od ukupno pet igara/aplikacija, od kojih svaka obrađuje različito područje matematike, poput, na primjer algebre ili geometrije, a svaka barem do neke mjere obrađuje brojeve. Cilj je da se apstraktna matematička pravila djeci predstave u vizualnom obliku. Serija nije besplatna, a aplikacije koštaju između pet i osam dolara.

5. Lightbot: Code Hour

Lightbot Code: Hour je besplatna aplikacija dostupna iOS-u i Androidu kroz koju djeca razvijaju logičke vještine primjenjive u pisanju koda i developmentu. Igrač u igri vodi robotića kroz seriju prepreka i to na način da napiše jednostavan kod kojim će robota prevesti do novog zadatka. Naravno, za igru nije potrebno nikakvo prethodno poznavanje kodiranja. Iako je relativno kratka i sadrži samo dvadeset zadataka, igrica je vrlo zabavna, a što je važnije, klince podučava potencijalno vrlo važnoj vještini.

6. StarWalk 2

StarWalk 2 je omiljena aplikacija svih zaljubljenika u zvijezde. Pritom, naravno, ne mislimo da filmske ili glazbene zvijezde, već na prave zvijezde i druga nebeska tijela. Radi se, zapravo, o prekrasno dizajniranom vodiču kroz zvjezdano nebo koje će biti jednako zanimljivo studentima i malim astronomima početnicima. Aplikacija je dostupna na Androidu i iOS-u, a košta 2.99 dolara.

7. The Elements

Svrha aplikacije Elements je da vas, jednostavno, nauči elementima periodnog sustava. Radi se o jednostavnoj, prekrasno dizajniranoj aplikaciji koja kemijske elemente približava kroz opise, primjere i više od 500 minuciozno snimljenih fotografija, kroz koje je lako vizualizirati cijelu priču o svakom od elemenata. Aplikacija je dostupna samo na iOS-u, a košta 8.99 dolara.



