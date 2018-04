Igrao se s psom, a par tjedana kasnije ostao bez nogu i prstiju

Psihijatar iz Manchestera izgubio je obje noge i prste na ruci zbog sepse, lice mu je unakaženo, a sve je počelo bezazlenom igrom s kućnim ljubimcem.

Jaco Nel (50) igrao sa se svojim koker španijelom kad je primijetio porezotinu na ruci.

- Igrali smo se i on me u jednom trenutku ugrizao, rana je bila mala. Dezinficirao sam je i zaboravio da se to uopće dogodilo - kaže.

Dva tjedna kasnije, dok je bio na poslu, počeo je osjećati simptome uobičajene za gripu. Otkazao je sve pacijente za taj dan i otišao se kući odmarati, javlja Daily Mail.

- Tren mi je bilo hladno, tren vruće. Cijelo tijelo mi je drhtalo. Mislio sam da je gripa. Legao sam u krevet i zaspao, ali idući dan je bilo još gore. Nisam mogao ustati iz kreveta, jedva sam pričao, ruke su otkazale poslušnost - opisuje Nel.

Pozvao je Hitnu pomoć. Liječnici su primijetili da Jaco po cijelom tijelu ima crvene mrlje - inače simptom sepse - te su odmah počeli terapiju antibioticima. Kad su ga odvezli u bolnici, pao je u septični šok pa su ga stavili u induciranu komu. Nelovi bubrezi su otkazivali, a noge počele dobivati crnu boju, što je jedan od znakova gangrene.

Četiri mjeseca kasnije, liječnici su mu amputirali obje noge ispod koljena. Izgubio je sve prste na desnoj ruci i jedan prst na lijevoj ruci, a s obzirom da mu je lice bilo unakaženo morao je potražiti pomoć plastičnog kirurga.

Uz pomoć proteza, Nel je opet hodao i samostalno živio, no teško se nosi s narušenim izgledom lica.

- Moje samopouzdanje je potpuno uništeno. Svjestan sam kako izgledam i zbog toga se teško odlučujem na izlaske u javnost. Najteže je bilo prihvatiti sadašnji izgled i činjenicu da ne mogu ništa oko toga promijeniti - kaže.

Tri tjedna nakon izlaska iz bolnice, laboratorijskom analizom utvrđeno je da je Nel zaražen opasnom bakterijom koja se podmuklo skrivala u slini njegovog psa. Zbog toga je morao donijeti teško odluku da ga uspava.

- Bilo mi je teško, ali sam isto tako strahovao da ne zarazi još nekoga. Ne mora čak ni ugristi nekoga da se to dogodi. Što da je zarazio nečije dijete? Srećom riječ je o starijem psu i već je bio pri kraju životnog vijeka. Bilo je trenutaka kad sam bio bijesan na njega, ali i dalje je bilo vrlo tužno ostati bez njega - kazao je.