Igre moći cara Kine: Europa više strahuje od Xija Jinpinga nego od ludog Vladimira Putina...

Dok su se zapadna Europa i SAD bavile raznima krizama, kako zdravstvenim tako i ratnim sukobima, komunistička Kina sve je promatrala iz prikrajka i kovala plan kako da postane najjača velesila na svijetu. Prema podacima kineske organizacije koja se bavi nadzorom globalnih investicija ove zemlje (Chinese Global Investment Tracker), od 2000. do 2019. godine od kineskih investicija u Europi, vrijednih 129 milijardi dolara (107 milijardi eura), 10 milijardi dolara otišlo je u zemlje srednje i istočne Europe.

Zbog sve većeg broja preuzimanja i pripajanja europskih kompanija prilikom kineskih investicija EU izražava sve veću zabrinutost, a na sjednicama EU parlamenta više spominju Kinu kao opasnost za EU nego Rusiju. Inače, kineske investicije u Europi provode se uz potporu državnih institucija putem kineskih kompanija kao što su Huawei ili China Ocean Shipping Company (COSCO). Kina koristi i moćnu polugu, a to je davanje kredita preko svoje Azijske infrastrukturne investicijske banke i Kineske banke za uvoz i izvoz, a to ponajviše koriste zemlje zapadnog Balkana.

Za vanjskotrgovinsku kinesku politiku najviše je zaslužan Xi Jinping, koji je došao na čelo Partije 2012. Odmah nakon dolaska pokrenuo je projekt "Jedan pojas, jedan put", preko koje želi učvrstiti kinesku poziciju u Europi, ali i ostatku svijeta. Na mlin su mu išla previranja u Europi zbog migrantske krize, Brexita, ali i turbulencije u SAD-u zbog dolaska, potom i odlaska Donalda Trumpa. Nadalje, Kina je uspjela 2012. održati veliki summit na kojem je Xi Jinping izabrao zemlje istočne i srednje Europe, među njima su zemlje bivše Jugoslavije, što su ovi zdušno prihvatili jer im je Kina obećala velike investicije, što je njima prijeko potrebno za ostanak na vlasti. Kina je obećala najviše ulaganja u prometnom i energetskom sektoru. Zbog velikih ulaganja u EU Kina je 2020. uspjela preuzeti europske tvrtke u vrijednosti od čak 8,4 milijarde dolara. Najviše su uložili u Veliku Britaniju, čak 52 milijarde dolara, od 2000. do 2020., ponajviše u informacijsku i telekomunikacijsku tehnologiju. Što se tiče Balkana, Srbija se pokazala kao kineski najlojalniji partner. Međutim, Srbija kineske projekte financira zajmovima, od kojih vrlo malo koristi imaju domaće tvrtke i stanovništvo. Najviše ulaganja u Srbiju bilo je 2018. godine - 686 milijuna eura, a 2020. bilo ih je oko 530 milijuna eura. Samo od 2013. do 2019. kineska ulaganja dosegnula su približno 10 milijardi dolara. Crna Gora najviše je od Kine dobila 2020., oko 72 milijuna eura. Međutim, Crnogorci se nalaze u vrlo lošoj poziciji jer ne mogu vratiti posuđeno, čime bi Kina mogla "ovršiti" Crnu Goru. Zbog troškova autoceste između jadranske luke Bar i granice sa Srbijom crnogorski je dug oko tri milijarde eura, što je oko 70 posto godišnjeg BDP-a Crne Gore.

- Raditi milijardu eura investicije, 25 posto BDP-a, na bazi idejnog projekta… Prosječno obrazovan građanin, kad gradi kuću, prvo pita majstora može li napraviti neki predračun radova, a mi smo ušli u to bez natječaja, na bazi idejnog projekta - izjavio je Miloš Vuković, ekonomski konzultant iz Podgorice.

Važna država na Balkanu za Kinu je BiH, gdje su pokrenuli 29 projekata vrijednih više od pet milijardi eura. Kina ne štedi novac ni u Sjevernoj Makedoniji, gdje su pokrenuli 15 projekata vrijednih oko 655 milijuna eura, a ponajviše u toj zemlji ulažu u zdravstvo i obrazovanje. Pelješki most, najskuplji projekt u Europi ikad sufinanciran novcem iz EU fondova, otvoren je 26. srpnja ove godine, no na toj svečanosti nije bila niti predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen niti europska povjerenica za kohezijsku politiku Elisa Ferreira. Premijer Andrej Plenković posjetio je Pelješki most 29. srpnja 2021., kad je postavljen posljednji segment mosta dugog 2,4 kilometra. Tom prilikom održana je ceremonija uz vatromet, a Plenković, ministar prometa Oleg Butković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković, bivši ministar financija Zlatko Marić i drugi članovi Vlade fotografirali su se s kineskim radnicima. Radnici su držali hrvatsku i kinesku zastavu. Hrvatska vlada tu je fotografiju objavila na svojem profilu na Twitteru, što je izazvalo negodovanje u Europskoj komisiji. U odjelu Europske komisije zaduženom za projekte sufinancirane u Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj napominju da je ovime odaslana loša slika s gradilišta. U Bruxellesu se i inače protive utjecaju Kine u zemljama članicama EU. Na samom gradilištu ne vide se znakovi promoviranja Kine. Ali zato se videovezom na svečanom otvaranju mosta javio kineski premijer. Ipak, kineski predsjednik Xi Jinping, koji je de facto "capo di tutti capi" u Kini, nije se oglasio, što bi značilo da Hrvatska nije toliko značajna u njegovoj politici, a to pokazuju i manja ulaganja nego u ostalim država u regiji. Tome pridonosi i to što je Hrvatska u NATO-u, ali i u EU, pa je zbog toga privržena Zapadu. No unatoč priljevu kineskoga kapitala, EU ostaje vodeći gospodarski partner zemalja zapadnog Balkana s oko 79 posto, no ulaganja iz EU su rijetka i praćena su strogom kontrolom protoka novca, kao i kontrolom zagađenja okoliša i radničkih prava, dok Kina, s druge strane, na takve stvari žmiri jednim okom, što vodeći političari u ovom dijelu Europe čekaju otvorenih ruku.

Kini je i situacija s Rusijom došla veoma dobro, posebice zbog mogućnosti nabavljanja jeftinog plina. Ali Xi Jinping će uvijek taktizirati i sa Zapadom i s Rusijom, sve dok ne postigne svoj cilj - postati najjači lider i država na svijetu. Ideja je jednostavna - Kina u stranim zemljama financira gradnju luka, željeznica i ostalih velikih infrastrukturnih projekata. Ako ne financira, kao u slučaju Pelješkog mosta, zainteresirana je za gradnju. Strategija je dublja ekonomska suradnja s mijenjanjem političkog i ekonomskog djelovanja te zemlje, naravno - u kinesku korist. Tu kao primjer može poslužiti Grčka, koja je 2010., nakon ekonomskog sloma, dala luku Pirej u zakup na 35 godina kineskoj kompaniji.

Najčitaniji članci