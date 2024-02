IKEA najavila sniženje cijena za čak polovinu svojeg asortimana

IKEA je najavila sniženje cijena za gotovo polovinu svojeg asortimana. Naime, tijekom 2024. godine uložit će ukupno 47 milijuna eura u snižavanje cijena. Ulaganje će obuhvatiti sve dijelove asortimana, što će rezultirati s više od 46% svih proizvoda s dugoročno sniženim cijenama.

- IKEA je uvijek bila predana ljudima omogućiti stvaranje boljeg doma, bez obzira na visinu njihovih prihoda. U Jugoistočnoj Europi, IKEA će značajno uložiti u cijene kupcima najomiljenijih proizvoda, s dugoročnim ciljem dosezanja razina prilagođenih inflaciji prije pandemije. Ovo je trenutno najvažniji zadatak za tvrtku IKEA, koja i ubuduće želi prednjačiti snižavanjem cijena - navode u priopćenju.

Tijekom poslovne godine 2024. (od 1. rujna 2023. do 31. kolovoza 2024.), IKEA Hrvatska smanjit će cijene 4440 proizvoda za prosječno 12%. No, neki od već najpristupačnijih proizvoda doživjet će dugoročna sniženja cijena do 30%, a najomiljenije obitelji proizvoda, kao što su BESTÅ i PAX, imat će 15% nižu cijenu.

Tvrtka će se fokusirati na sniženje cijena najtraženijih proizvoda na svakom operativnom tržištu regije (Rumunjska, Hrvatska, Srbija i Slovenija). Mnoge najpopularnije obitelji proizvoda - BESTÅ, KALLAX, MALM, FRIHETEN, PAX, POÄNG već sada imaju nižu cijenu, a tijekom sljedećih mjeseci očekuju se sniženja u cijelom asortimanu s naglaskom na rješenja za odlaganje.

- Nakon što smo primijetili neka pozitivna gospodarska kretanja, a uz izvrsne rezultate koje smo postigli prošle godine, odlučili smo nastaviti ulagati u našu pristupačnost – želimo prenijeti uštede na kupce i nastaviti ulagati u cijene kako bismo ih održavali što nižima. Svjesna je poslovna odluka imati manje marže kako bismo pružili podršku ljudima koji žele najbolje iskoristiti svoje domove. Uvijek težimo biti uz što više ljudi i smatramo da je to sada, s rastućim troškovima života, važnije nego ikada. Vjerujemo da je postati još pristupačnijima, bez kompromisa u kvaliteti, obliku, funkciji i održivosti, također način na koji nastavljamo svoj trend rasta - kaže Ekaterina Egorova, glavna direktorica i direktorica za održivost u IKEA Jugoistočna Europa.

Kako navode, u tvrtki IKEA, podrška za što više ljudi uvijek počinje s njihovim djelatnicima. Prošle godine, IKEA Jugoistočna Europa više je puta povećala plaće djelatnicima, što je u poslovnoj godini 2023. povećalo prihode hrvatskih djelatnika za prosječno 21,15%. Ovaj trend nastavio se i u novoj financijskoj godini, pa su ovog siječnja plaće djelatnika ponovno povećane, ovoga puta za prosječno 16%. Pritom su najviše povećane plaće zaposlenika u nižim platnim razredima.

Usto, navode u priopćenju, tvrtka je u regiju uložila 6,3 milijuna eura za isplatu bonusa, a dodatnih 1,1 milijuna eura bruto će se u ožujku uplatiti za doprinose privatnim mirovinskim fondovima.