Ilegalno su sjekli šumu usred Zagreba?! 'Odgovorit ćemo im sadnjom 250 novih stabala...'

Udruga Zelene i plave Sesvete ovaj tjedan organizira veliku ekološku akciju u Sesvetskoj Sopnici na istoku Zagreba kao odgovor na devastaciju šume posljednjih nekoliko tjedana

<p>Prije nekoliko tjedana Sesvećane je digla na noge sječa šume u <strong>Sesvetskoj Sopnici</strong>.</p><p>Danima su nepoznati ljudi dolazili i strojevima krčili zeleno bogatstvo na istoku Grada Zagreba, a iz udruge Zelene i plave Sesvete potrudili su se da sve državne strukture doznaju o čemu se radi i spriječe daljnju devastaciju.</p><p>Kao odgovor na to od četvrtka do subote u dvorištu župne crkve Blažene Djevice Marije Anđeoske, uz potok Trnava i Osnovnu školu Sesvetska Sopnica, Sesvećani će zasaditi 250 stabala, i to 85 vrsta, i tako formirati <strong>Arboretum svetog Franje</strong>.</p><p>Akcija u četvrtak i petak počinje u 15 sati, a u subotu u 10.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ovdje će niknuti Arboretum svetog Franje</strong></p><p>- Ovo je prilično velik obuhvat, govorimo o 60.000 kvadrata i koji poziva sve građane na boravak jer je iznimno otvoren. Nadamo se da će se građani odazvati na veliku akciju - rekao je <strong>Marijo Spajić</strong> iz udruge i dodao:</p><p>- Hrvatske šume donirat će sadnice, kao što su i prošle godine, kad smo pokraj stare tvornice Sljeme zasadili 200 stabala. Nadamo se će se ljudi odazvati unatoč epidemiološkoj situaciji jer govorimo o prilično velikom prostoru i stvarno se svi možemo pridržavati mjera i distance.</p><p>A tek nekoliko stotina metara istočnije u šumi se vide razmjeri ilegalne sječe privatne šume koju je, kako nam kažu iz udruge, prekinuo državni inspektorat nakon njihova stalnog ukazivanja.</p><p>- Unatrag mjesec i pol u šumi Sopnica sasječeno je oko 40 starih, gotovo stoljetnih hrastova. Već na prvu sječu smo mi kao udruga reagirali i zaplijenili su ilegalno sasječena stabla. Na drugoj parceli dobili su pod čudnim okolnostima dozvole, što znači da su vrlo vjerojatno i državna tijela bila dio kriminala koji se provodi po šumama. Recimo, izmislili su dalekovod kojeg nema u toj šumi. Mi smo podigli javnost na noge i zaustavljena je daljnja sječa - kaže nam <strong>Radoslav Dumančić</strong>, jedan od inicijatora udruge Zelene i plave Sesvete.</p><p>- Nažalost, šuma je ostala unakažena, ni ona sasječena stabla nisu počistili. Ostao je potpuni nered, što je po šumskim pravilima potpuno nedopustivo. Naš je odgovor na tu divlju sječu poziv građanima Sesveta i Sesvetske Sopnice da sudjeluju u sadnji 250 stabala. Želimo poslati poruku da je važno voditi računa o svakom stablu i da građani mogu odgovoriti na takvu divlju sječu i uništavanje okoliša koje je brutalno. Vidjeli smo i za vrijeme korone da je važan svaki kutak u kojemu se čovjek može skloniti i na neki način uživati u blagodatima prirode.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Unakažena šuma u Sopnici</strong></p><p>Komu je uopće bilo u cilju sjeći privatnu šumu?</p><p>- To je dobrovoljna ekipa, bili su tu ljudi iz Siska, očito firme koje se tim bave. To je raširena pošast u Hrvatskoj, nije to samo ovdje. Jedino je zabrinjavajuće što su stigli do gradova, do urbanih cjelina. Očito su drugi dijelovi Hrvatske opustošeni i sad su došli u gradove. Ako su došli u Zagreb, onda se bojim da nema mjesta gdje neće doći. Inspekcije su potpuno precizno utvrdile o kome se radi i službe će odraditi posao za koje su zadužene, policija zna, svi odgovorni znaju tko to radi. Nije na nama kao građanskoj udruzi da uzimamo pravdu u svoje ruke - kaže Dumančić i ističe:</p><p>- Slaba nam je točka što dio državnog sustava sudjeluje u operacijama. To je ono s čim se mora netko mora pozabaviti. Policija, Uskok ili netko treći. Nema to veze s Hrvatskim šumama, ovo su privatne šume s kojima oni nemaju ništa. Ali postoje druge službe unutar Ministarstva poljoprivrede kojima je briga zaštita i privatnih šuma, to je propust tih službi.</p><p>Velikom sadnjom u dvorištu crkve i škole te uz potok žele probuditi svijest kod mladih o zaštiti okoliša.</p><p>- Jako je bitno da djeca i roditelji sudjeluju u ovom procesu jer se djeca tako senzibiliziraju. Ako djeca rade u nekom prostoru i sudjeluju u njegovoj izgradnji, znatno su manje šanse za vandalizaciju. Zato bismo voljeli da djeca sami zasade svoje stablo. Imamo dosta primjera od prošle godine gdje se djeca vraćaju do stabla i govore kako je to baš njihovo. Nadamo se da će se građani odazvati i dati prijedlog za sadnju i iduće godine - rekao je Marijo Spajić.</p><p>U sopničkoj školi boravi oko 600 djece koja će iz prve ruke, možda i na satovima biologije, moći učiti o bioraznolikosti. Uostalom, devastacija šuma posljednjih je godina poprimila velike razmjere, a ovakvim akcijama udruga želi pokazati kako još ima ljudi koji žele sačuvati dragocjeno zelenilo.</p><p>- Pratimo što se događa i u Europi. Najavljuju do 2030. sadnju tri milijarde stabala. Uz poticaje iz Europe, mi smo prva stabla počeli saditi, tako da šaljemo poruku o važnosti kroz sve strukture stanovništva. Od onih najmanjih, koji sudjeluju u sadnji, oslikavanju platnenih vrećica... Važan je obrazovno-edukativni segment, čuvati okoliš od malih nogu. Formiranjem Arboretuma svetog Franje klincima će biti puno lakše shvatiti što je okoliš, što znači čuvati, uzgajati i dati pozitivnu sliku. Osim toga, sveti Franjo zaštitnik je ekologije i važno nam je naglasiti taj segment. Ovdje imamo sretnu i spretnu kombinaciju sakralnog i svjetovnog prostora pa je to ugodan i dobar spoj - kaže Dumančić.</p>