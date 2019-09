'Ili referendum o mirovinama ili ćemo mi ljude pozvati na ulice'

Čelnici sindikata traže od predsjednika Sabora da dopuni dnevni red sjednice s točkom raspisivanje referenduma temeljem inicijative “67 je previše”. Napominju da je od predaje oko 750.000 potpisa u Sabor prošlo tri mjeseca i tri dana.

- Nemamo potrebe ni volje čekati, smatramo da Sabor treba donijeti samo tehničku odluku kada će biti referendum no u Vladi se kroji tajming i sve ostalo. Poručio bih predsjedniku Vlade da ova naša inicijativa nije bila iz politikantstva nego želja da budućim umirovljenicima bude bolje - kazao je Mladen Novosel.

Referenduma mora biti i volja građana se mora poštovati, poručio je.

- Nećemo ništa činiti protiv ove Vlade, ako se referendum raspiše, ali ako ga ne bude moraju biti svjesni da je naša dužnost pozvati građane na ulice - kazao je.

Krešimir Sever pozvao je vladajuće da ih ne tjeraju u političke vode, jer se ne žele baviti politikom niti politizirati.

- Nadam se da neće u istom grmu dva puta stati na iste grablje da ih udare po čelu, jer bitno značilo da nisu dorasli svome poslu - rekao je.

Navodi da vladajući imaju vremena raspisati referendum u listopadu i relaksirano pristupiti predsjedničkim izborima, ali i iduće godine parlamentarnima.

- Mi ne želimo vlastodršce nego vlast koja će slušati narod, a građani želi referendum - poručio je Sever.

Vilim Ribić naveo je da je 750.000 ljudi, brojka s kojom se obnaša vlast u Hrvatskoj i ne vjeruje da se netko s time može poigrati. Podsjetio je da vladajućima još predstoji mogućnost da pitanje pošalju na Ustavni sud.

- Premijer Plenković je alfa i omega i on će odlučiti hoće li se okoristiti Ustavnim sudom, jer vjerojatno nema čovjeka u zemlju koji ne zna kakvu će odluku taj sud donijeti po ovom putanju. Naša iskustva do sada upozoravaju nas na to da Ustavni sud podupire svaki puta vladajuće politike, a ne vladavinu prava - ustvrdio je Ribić.

Sindikati su poručili i da na razgovor s resornim ministrom Josipom Aladrovićem neće razgovarati dok se ne raspiše referendum.