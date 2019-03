Ima inteligenciju škampa? 'Nije on terorist, već pravi psihopat'

Gökmen Tanis (37), osumnjičeni za napad u tramvaju u nizozemskom Utrechtu navodno ima 'IQ škampa', tako barem navode oni koji ga poznaju i tvrde da je poludio zbog heroina, te da je imao bezbroj problema sa zakonom.

Tanis je prije dva tjedna izašao iz zatvora u kojem je bio zbog slučaja silovanja, a u ponedjeljak je pucao u tramvaju te pritom ubio troje ljudi, a petero je ranio. Među poginulima su mlada djevojka (19), ali i otac troje djece. Policija još istražuje njegove motive brutalnog napada, javlja Daily Mail.

Oni koji poznaju Tanisa opisali su ga kao čovjeka koji 'ima policijski dosje odavde do Tokija', u kojem su uključene i optužbe za držanje oružja, a jedan od njegovih susjeda rekao je da je osumnjičeni ušao u spiralu ludila zbog heroina i da 'ima IQ škampa'. No drugi susjed ga opisuje kao dobrog i pristojnog čovjeka.

Nizozemske vlasti istražuju potencijalni teroristički motiv, nakon što je otkriveno da glavni osumnjičeni nema nikakvu vezu s žrtvama. Policija i tužitelji su rekli da je sumnja u terorizam potaknuta pismom koje su pronašli u automobilu za bijeg, ukradenim crvenim Renault Cliom koji je pronađen nekoliko stotina metara od mjesta događaja.

Odmah nakon napada, policija je aktivirala najveću moguću razinu ugroženosti od terorizma u Utrechtu i pokrenula masovnu potragu tijekom koje je policija objavila fotografije Tanisa snimljene nadzornim kamerama iz tramvaja samo nekoliko minuta prije nego je počeo pucati po ljudima u 10.45 sati.

Tanis, koji je od ranije poznat vlastima, uhićen je u ponedjeljak navečer tijekom racije u okrugu Oudernoord u Utrechtu, a razina prijetnje u pokrajini od tada je smanjena s pet na četiri.

- Policija mi je rekla da uđem u svoju kuću zbog vlastite sigurnosti. Bilo je mnogo policajaca i imali su dronove koji su letjeli iznad njih - kazao je svjedok racije.

Tanisa su izvukli iz stana držeći ga na nišanu, a lice mu je bilo pokriveno. Kako bi ga iznenadili, policajci su se popeli preko zida od bodljikave žice sa stražnje strane zgrade, koja ima 11 stanova. Policija je također pronašla vatreno oružje.

Nizozemski mediji izvijestili su u utorak da ga je policija uspjela locirati nakon što se prijavio na svoj račun internetskog bankarstva putem nepoznatog broja mobilnog telefona. Policija je ušla u trag mobitelu.

Nakon Tanisa, policija je uhitila još dvojicu neimenovanih muškaraca iz Utrechta u dobi od 23 i 27 godina i oni ostaju u pritvoru. U izvješćima se navodi da je riječ o braći, ali navodno nisu rodbinski povezani s Tanisom.

Tanisovi rođaci u Turskoj kazali su za državnu novinsku agenciju Anadolu da je 37-godišnjak počeo pucati 'iz obiteljskih razloga', a kasnije i na druge jer su ga pokušali spriječiti. Međutim, policija i nizozemsko državno odvjetništvo navode kako istraga do sada nije otkrila nikakav odnos između glavnog osumnjičenika i žrtava.

- Za sada, kao motiv napada, terorizam ozbiljno uzimamo u obzir - navodi se u priopćenju državnog odvjetništva. Navode kako se to temelji na pismu pronađenom u automobilu za bijeg, ali i na temelju samog napada. Ipak, državno odvjetništvo navodi kako ni drugi motivi nisu isključeni, te se također istražuju.

Identificirane su žrtve Tanisovog sumanutog napada. Riječ je o 19-godišnjoj djevojci iz obližnjeg grada Vianena, 28-godišnjem muškarcu iz istog susjedstva u kojem je živio Tanis te 49-godišnjem muškarcu, inače ocu troje djece.

'Ne mogu vam reći što mislim o čovjeku koji ju je ubio. Previše sam ljut'

Roos Verschuur (19) radila je kao konobarica u snack baru u predgrađu Vianena. U ponedjeljak je bila slobodna i odlučila je razgledati malo grad. Ušla je u tramvaj iz kojeg nije izašla živa...

- Bila je prelijepa i jaka. Bila je moja prekrasna djevojka. Ovo je užasna tragedija. Ne mogu vam reći što mislim o čovjeku koji ju je ubio. Previše sam ljut. Zašto bi ju itko htio ubiti? - kazao je Wilmar Ijskes, dečko ubijene Roos.

Rinke Terpstra (49) radio je u informacijskom sektoru nizozemske tvrtke ProRail, a u slobodno vrijeme je trenirao nekoliko mladih nogometnih timova u klubu C.O.V. DESTO u Utrecthu. Predsjednik kluba u priopćenju je odao počast Terpstri, pišući da je dugo bio uključen u klub 'gdje je i sam igrao nogomet, tenis, ali i strastveno trenirao svoje sinove i kćer'.

Troje ranjenih je u kritičnom stanju

Od petero ranjenih, navodno ih je troje u kritičnom stanju.

Riječ je o 20-godišnjoj ženi iz Utrechta, 74-godišnjem muškarcu iz obližnjeg mjesta De Meern i 21-godišnjoj djevojci iz Nieuwegeina, sjeverno od Utrechta.

U javnosti raste gnjev nakon što se otkrilo da je osumnjičeni prije samo dva tjedna pušten iz zatvora zbog slučaja silovanja. Tanis je prvobitno uhićen 2017. godine kad je optužen za seksualno zlostavljanje 47-godišnje žene. Zatim je pušten iz pritvora, a nakon što je prekršio uvjete jamčevine, opet su ga vratili u pritvor, priopćio je okružni sud u Nizozemskoj. Ponovno je oslobođen početkom ožujka. U 2014. godini Tanis je osuđen za ilegalno posjedovanje oružja i pokušaj krađe, ali je oslobođen od pokušaja ubojstva. Također je posljednjih mjeseci bio osuđen zbog krađe u trgovini i provale, ali se žalio na obje te presude.

Pojavila se informacija i da su neki od Tanisovih rođaka imali veze s fundamentalističkim islamskim skupinama, ali i da je bio poznat po nestabilnom ponašanju nakon što se razveo od svoje žene prije dvije godine.

Tanisova žrtva seksualnog napada: 'On je luđak, narkoman, nazovite ga kako hoćete'

Navodna Tanisova žrtva seksualnog napada iz 2017. godine izjavila je da se bojala da će osumnjičeni ' doći po nju' kada su mediji objavili njegovu fotografiju.

- Bila sam prestrašena, pomislila sam: On dolazi k meni! - rekla je Angelique (47). Ona je uvjerena da Tanis nije terorist: 'Ovaj njegov čin nema veze s vjerom'.

- On je luđak, narkoman, nazovite ga kako hoćete. Nekoliko puta sam upozoravala policiju na njega. On nije terorist, već psihopat. Da su me barem poslušali - kazala je Angelique za Algemaen Dagblad.