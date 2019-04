Drama u avionu: Nisam mogao čekati, morao sam ga operirati

Ima li doktora u avionu? Brzo, treba nam doktor!, čulo se iz zadnjeg kraja Boeinga 787 koji je letio iz Paname u Pariz, tri sata nakon polijetanja.

U prvom dijelu aviona sjedio je Anel Okić, kirurg iz bolnice u Zenici.

- Nisam razmišljao ni sekunde. Odveli su me na kraj aviona i pokazali mi mladića. Bio je sav blijed i teško je disao. Koljeno mu je bilo otečeno, vidio sam mu ranu koja se inficirala. Imao je i povišenu temperaturu. Rekao je da je bio u panamskoj džungli i da ga je nešto ugrizlo - ispričao je Zeničanin Anel Okić, prenosi Avaz.ba.

Foto: avaz.ba

Dobio besplatan let, svi su mu pljeskali

- Treba mi oprema, moramo ga operirati - rekao je Anel.

Bilo je riskantno, ali nije imao izbora.

Mladić je bio jako loše i bio mu je ugrožen život.

- Stjuardi su mi pomogli, morao sam mu otvoriti ranu i očistiti je. Maknuo sam gnoj i zamotao mu nogu. Sumnjao sam da ima alergijsku reakciju pa sam mu dao infuziju i hidrokortizon. Nakon infuzije bio je malo bolje pa sam mu dao i antibiotik širokog spektra. Sve je to trajalo nekih sat vremena - ispričao je doktor, kojem su putnici u avionu pljeskali nakon uspješno odrađenog posla.

- Moglo se dosta toga zakomplicirati, ali nakon dva sata se dobro osjećao. On je avanturist, snima video klipove na ekstremnim mjestima. Nedugo nakon što sam ga operirao, zahvalili su mi preko razglasa. Najviše me bilo strah da se nešto ne zakomplicira, jer to se uvijek može dogoditi. No kako sam kirurg, ovo je za nas ipak rutinska operacija - kaže doktor koji je prvi put operirao 10 kilometara iznad zemlje.

- Glavna stjuardesa mi je nakon svega rekla da sam dobio besplatan let i vaučer da kupim što god želim. Kad smo sletjeli, pilot mi je zahvalio za sve - dodao je Anel, koji je na letu bio sa suprugom.