Kada ste moćni poglavar države, jasno je da svatko želi biti vaš prijatelj. Kako piše portal Russia Beyond the Headlines, Putin zapravo ima dosta iskušanih i pravih prijatelja, a na listi se prvenstveno nalaze njegovi partneri za sparing u džudu, biznismeni i kolege koje je poznavao u Sankt-Peterburgu u devedesetima. No koliko Putin ima istinskih i pouzdanih prijatelja?

Sergej Roldugin

Solist i dirigent Marijinskog teatra, glazbeni menadžer, filantrop, svjetski poznati virtuoz na violončelu iz Sankt-Peterburga - Sergej Roldugin ima mnogo javnih "definicija". Međutim, dugi niz godina ona "Putinov najbolji prijatelj" nije bila najvažnija među njima. Ipak, Roldugin nikad nije pokušavao sakriti svoje dugogodišnje prijateljstvo s ruskim liderom; samo ga nije isticao. Roldugin je prvi put kao "Putinov najbolji prijatelj" u središte pozornosti došao u travnju 2016. godine kada ga je Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) pokušao povezati s offshore tvrtkama u Panami.





U Putinovoj biografiji "U prvom licu" (2000.) Roldugin je ispričao priču o tome kako je 1977. godine upoznao budućeg predsjednika i "otad ostao s njim". U to su vrijeme obojica imali tek nešto više od 25 godina. Putin je već diplomirao pravo te je radio u protuobavještajnoj službi KGB-a. Roldugin se kasnije prisjetio: "Volodja je studirao s mojim bratom. Ja sam živio u drugom gradu, a mi je brat, kada sam došao u Lenjingrad [ime Sankt-Peterburga u sovjetsko doba], rekao za Vovku. On mi je baš poput brata. Kad nisam imao kuda, otišao bih k njemu, kod njega sam spavao i jeo." Roldugin je jedini Putinov prijatelj koji ga javno zove ne samo po imenu, već i koristeći neformalne odmilice, kako su istaknule i moskovske novine Vedomosti. Roldugin i Putin su zajedno išli na dvostruke spojeve, borili se rame uz rame u uličnim tučnjavama i vozili automobile po gradu. Zajedno su doveli Putinovu kćer Mašu kući iz bolnice nakon poroda (Roldugin je bio njezin kum). U usporedbi s Putinom je violončelist tada bio u boljoj financijskoj poziciji. Diplomirao je na Leningradskom konzervatoriju i išao na turneje u Japan: "Imao sam više novca od Vovke. Donosio sam mu suvenire sa svojih putovanja, majice i slične stvari."

Otac Tihon

Već više od 15 godina mediji i neki političari zovu ovog utjecajnog episkopa "Putinovim ispovjednikom", iako sam otac Tihon to nikad nije javno izjavio (niti je to zanijekao, baš kao ni Kremlj). Govori se da su on i predsjednik vrlo bliski prijatelji. Navodno nitko osim oca Tihona ne poznaje Putina toliko dobro. "Ja Vladimira Vladimiroviča Putina zapravo poznajem samo malo", rekao je otac Tihon, dodajući: "Neka oni koju su spremni reći da poznaju našeg predsjednika do srži prvi bace kamen na mene:"





Njihovo je prijateljstvo navodno započelo nakon što je Putinova tadašnja supruga Ljudmila gotovo poginula u prometnoj nesreći 1993. godine, a budući predsjednik preispitao svoj život. "Jednog je dana došao u našu crkvu, jer je naš samostan smješten u blizini mjesta gdje je tada radio", kaže otac Tihon. On je prije susreta s Putinom već bio poznat kao "svećenik Lubjanke". Uostalom, Putin nije bio jedini ruski pravoslavni vjernik među zaposlenicima KGB-a koji je razgovarao sa svećenikom.



Također se govorilo da je otac Tihon imao veliki utjecaj na Putina, što je on više puta poricao, govoreći: "Ja nisam kardinal Richelieu", i to da osoba koja bi mogla utjecati na Putinove odluke "ne postoji.. Ponajprije zato što predsjednik, kao što je dobro poznato, ne tolerira nikakve izravne ili neizravne pokušaje da se na njega utječe", inzistira otac Tihon. Otac Tihon je diplomirao na VGIK-u [jednom od najprestižnijih filmskih sveučilišta u zemlji] i ima snažnu pozadinu u svijetu filma, a trenutno snima kroniku svog samostana, u kojoj se i sam pojavljuje. Otac Tihon također piše knjige, uključujući i memoare, ali u njima nikad nije spomenuo predsjednika.

Viktor Medvedčuk

Početkom 2000-ih je izgledao "poput čovjeka iz svemira". U knjizi Mihaila Zigara "Svi ljudi Kremlja. Na dvoru Vladimira Putina" moskovski spin doktori opisuju Viktora Medvedčuka kao "Europljanina od glave do pete, potpuno drugačijeg od svih ostalih, profinjenog, obrazovanog i vrlo učinkovitog čovjeka." Prema istoj knjizi, ovaj "Europljanin od glave do pete" u potpunosti je zatvorena osoba - ako želite s njim porazgovarati, trebate proći kroz desetak asistenata i savjetnika.





Njegovo prijateljstvo s Putinom je općepoznata stvar. Započelo je kada je Medvedčuk bio na čelu administracije ukrajinskog predsjednika Leonida Kučme (2002.-2005.). Putin je kum Medvedčukovoj kćeri i prilikom posjeta Krimu odsjeda u Medvedčukovoj dači u uskom obiteljskom krugu, o čemu je govorio u jednom TV intervjuu. Prema Putinovim riječima, Medvedčuk je ukrajinski nacionalist, iako se samom Medvedčuku ta definicija ne sviđa - za sebe više voli reći da je prosvijetljeni domoljub. "Nije tajna da je njegov otac bio aktivan član OUN-a [ultra desne Organizacije ukrajinskih nacionalista], da ga je osudio sovjetski sud, da je bio u zatvoru i prognan u Krasnojarski kraj, gdje je Medvedčuk rođen", rekao je Putin. Svo ovo vrijeme je Medvedčuk bio aktivni posrednik između Moskve i Kijeva, kako je službeno potvrdio Kremlj. Prema knjizi Mihaila Zigara, Putin je tijekom Narančaste revolucije 2004.-2005. vjerovao samo jednoj osobi u Kijevu - svom prijatelju Viktoru Medvedčuku.

Lazar Matvejev i Sergej Čemezov

Postoji i teorija da Putin vjeruje samo "ekipi iz Dresdena" - kolegama iz obavještajnog odjela u Dresdenu, gdje je radio od 1985. do 1990. godine. Jedan od tih "prijatelja za čitav život" je Sergej Čemezov, koji je trenutno na čelu ogromne državne korporacije "Rosteh"; drugi je Putinov "mentor", koji mu je u Dresdenu bio šef, Lazar Matvejev.





Oni su i danas, gotovo 30 godina kasnije, i dalje u kontaktu. Kad je Matvejev napunio 90 godina, Putin ga je zajedno s Čemezovom posjetio u njegovom stanu u običnoj stambenoj zgradi u moskovskoj četvrti Žulebino kako bi mu poželio sretan rođendan. "Čemu poricati nešto što se dogodilo? Mi smo zaista zajedno radili u DDR-u... Živjeli smo u istoj zgradi, bili smo bliski, kao kolege i kao susjedi", prisjetio se Čemezov. U to su vrijeme obojica bili oženjeni i njihove su žene također bile prijateljice.