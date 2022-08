Ima najveće šanse naslijediti Johnsona i poručuje: Spremna sam koristiti nuklearno oružje!

Britanska političarka Liz Truss, kojoj daju velike šanse da će postati iduća premijerka, u razgovoru s britanskim medijima izjavila je kako je spremna koristiti nuklearno oružje, javljaju britanski mediji.

- Da ja moram to napraviti, osjećao bih se fizički loše. To bi značilo globalno uništenje. Koji je vaš odgovor? Jeste li spremni to napraviti ako zatreba? Kako biste se osjećali zbog tog postupka? - upitao ju je voditelj John Pieenar na eventu u Birminghamu.

- Mislim da je to važan dio dužnosti premijerke. Spremna sam to napraviti - odgovorila je Truss.

Kad je Britanija u veljači podignula razinu pripravnosti svojeg nuklearnog arsenala u slučaju ruskog napada, glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov obrušio se na tu odluku i izdvojio Truss.

- Izjave koje daje su potpuno neprihvatljive - rekao je tada.

