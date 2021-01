- Imamo prijedlog kojim bi zadu\u017eili Vladu da u nekom periodu pripremi izmjene zakona o HGK. Mi danas nismo glasovali o jednom jedinom \u010dlanku,\u00a0 a to je da \u010dlanstvo nije obavezno nego dobrovoljno. 97 posto hrvatskih gospodarstvenika to mjese\u010dno pla\u0107a 42 kuna. HGK ima 14 javnih ovlasti za \u010diju realizaciju mogu\u0107nost stje\u010de tim \u010dlanarinama. Jasno je da ima onih koji su time nezadovoljni i mi smo na razini vladaju\u0107e razine i namjeravali pripremiti taj zaklju\u010dak idu\u0107i tjedan o kojem bi se glasovalo. Obzirom da to danas nije napravljeno. Nije oporba sru\u0161ila kvorum, nego je zlorabila \u010dinjenicu da je jedan zastupnik vladaju\u0107e ve\u0107ine te\u0161ko bolestan i ne mo\u017ee pristupiti glasovanju - rekao je Ba\u010di\u0107.

- Taj zakon ne mo\u017ee pro\u0107i, HGK ima javne ovlasti koje financira tim obaveznim \u010dlanarinama. Ako vi to ukidate morate na\u0107i zamjenu za financiranje. Populisti\u010dki poku\u0161avaju mijenjati zakon, HDZ na to ne pristaje - rekao je Ba\u010di\u0107 i dodao da to ne zna\u010di da je HDZ skroz zadovoljan radom komore, ali da se to ne rje\u0161ava ovako.