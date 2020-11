'Imali smo tek dva respiratora, a četiri pacijenta su ga trebala'

Neke bolnice u Hrvatskoj muku muče s aparatima. U Varaždinu u zadnji čas nabavili još respiratora, u Sisku strahovali da će pacijente morati ventilirati ručno i odgoditi operacije

<p>Iako je, prema opetovanim tvrdnjama ministra <strong>Vilija Beroša</strong>, više od 800 respiratora u hrvatskim bolnicama, postavlja se pitanje gdje su svi oni, kad mnoge bolnice jedva izvlače živu glavu.</p><p>Doslovno, jer su zbog manjka respiratora životi već visili o niti. U varaždinskoj bolnici je na respiratoru 15 pacijenata, kaže tamošnji župan <strong>Radimir Čačić</strong>, i da se prije tri dana nije reagiralo kupnjom još tri respiratora iz vlastitog budžeta, tko zna što bi bilo s troje pacijenata. Bolnica je imala samo 12 aparata pa su, doslovno s kamiona koji je respiratore od dobavljača prevozio negdje drugdje u Europi, tri aparata istovarena u varaždinsku bolnicu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Beroš najavio ostavku ako bolnički sustav krahira </strong></p><p>- Dogovorili smo s uvoznikom tako, aparati su putovali iz Njemačke, i uspjeli smo ih dobiti mi ovdje. Da nismo, što bi bilo s troje ljudi? - pita se Čačić. Ministarstvo zdravstva im je onda, kaže, promptno poslalo još tri respiratora, još su dva kupljena, tako da ih je u Varaždinu sad 20, a još dva su u postupku nabavke.</p><p>Problema je u petak bilo i u bolnici u Sisku, kad se shvatilo da su svi respiratori popunjeni i da tako ne mogu dočekati vikend, odnosno nove pacijente kojima će trebati umjetno disanje. Kako nam je rekao ravnatelj bolnice <strong>Tomislav Dujmenović</strong>, sa strane su još četiri, ali pokvarena respiratora, te jedan koji mora biti u pričuvi za ne-COVID pacijente.</p><h2>Ručno ventiliranje kao spas </h2><p>- Ministarstvo nam je poslalo još jedan respirator, a s KB Dubrava smo dogovorili da nam prime jednog do dva bolesnika kako bi nas se rasteretilo - kaže Dujmenović. Na pitanje što ako se pojavi potreba za više pacijenata na respiratoru odjednom, što će učiniti, kaže kako taj scenarij sigurno ne bi bio dobar.</p><p>- U operacijskim salama postoji mogućnost ručnog ventiliranja, no što to onda znači - da moramo zatvoriti operacijske sale, a na to ne želimo ni pomišljati - upozorava ravnatelj u Sisku.</p><p>Dolazi li vrijeme da će nas virus sam zatvoriti u lockdown, jer nitko neće moći biti liječen, i svi ćemo bolesni biti kod kuće, pita se predsjednica Hrvatskog sindikata liječnika<strong> Renata Čulinović-Čaić</strong>, inače kirurginja u čakovečkoj bolnici.</p><p>- Zvuči dramatično, ali se približavamo situaciji u kojoj neće biti moguće operirati negdje ni slijepo crijevo - kaže liječnica. Upozorava i na stanje u čakovečkoj bolnici.</p><h2>Virus će nas sam zarobiti</h2><p>- U mojoj bolnici nije dobra situacija, imamo pet ljudi na respiratoru, prije dva dana smo bili u situaciji da smo imali dva slobodna respiratora, a četiri pacijenta su ga trebala - rekla je u petak liječnica.</p><p>Ravnatelj bolnice <strong>Tomislav Novinščak</strong> kaže da su hospitalizirana 54 COVID pacijenta, ali slobodnih respiratora ima. Ukupno ih je 13, zauzetih je šest, a općenito je zauzeta i polovica kreveta namijenjenih COVID-u. Još su tri respiratora u procesu nabave, dodaje.</p><p>- Sve je pod kontrolom, iako je vrlo nezahvalno bilo gdje u Hrvatskoj sad to izgovoriti. Danas može biti, sutra već ne mora. Opterećenje je veliko, samo smo jučer primili novih deset pacijenata - ističe ravnatelj čakovečke bolnice. Predsjednica Sindikata liječnika upozorava da je pitanje koliko dugo će sustav još izdržati.</p><p>- Sve ovo što se događa u Dubravi, primjerice, nije nastalo odjednom, nego je posljedica dugogodišnjih tamošnjih političkih odnosa - zaključuje sindikalistica. Očekuje nova pogoršanja, pa onda i posljedice po zdravstvo. Mjere moraju biti pooštrene, kaže.</p>