Imali ste sudar ili nešto trebate prijaviti? Evo brojeva načelnika. Zovite ih. Tako to rade HDZ-ovci

Sjećate se Branka Bačića koji je nedavno manji sudar s materijalnom štetom prijavio načelniku policije? Čini se da HDZ-ovci ne idu onom normalnom linijom prijave i da svoje stvari i probleme rješavaju direktno s načelnicima. Pokazuje to i slučaj moćnog HDZ-ovca i šefa Hrvatskih šuma Nediljka Dujića koji se sastao direktno s načelnikom Policijske uprave šibensko-kninske Sandrom Santinijem i to u jeku afere 'nakaze', u kojoj je glavna uloga pripala njegovoj kćeri Anni Dujić.

Ona je, ako ste zaboravili, urlala u kamere 'nakaze, nakaze', krajem srpnja ove godine kad je vrijeđala vatrogasce i policiju. Mlada policajka podnijela je protiv nje kaznenu prijavu i tvrdi da joj je Anna gotovo prešla autom preko noge, nakon što ju je upozorila da ne može proći tim putem, a još ju je i vrijeđala. No kaznena prijava protiv Anne Dujić je odbačena da bi se uključio DORH koji je utvrdio propuste u odbacivanju te prijave. Kako se doznalo, čini se da su mladu policajku obeshrabrivali da podnese prijavu protiv kćeri moćnog HDZ-ovca, no ona nije odustajala. Sad je objavljeno i da je tata bio kod šefa policije. Pa ako ste imali nekakav manji sudar ili imate nešto prijaviti, zovite direktno načelnike i šefove policije. Tako to rade HDZ-ovci. To je objavio i sindikat policijskih službenika koji je na Facebooku pozvao građane da kaznena djela ubuduće prijavljuju direktno šefovima policije koji će ih onda primiti u ured.

Donosimo brojeve svih načelnika policije u Hrvatskoj:

PU zagrebačka, načelnik Marko Rašić - 01/4563 111

PU krapinsko-zagorska, zamjenik načelnika - Robert Pavić - 049/225-111

PU varaždinska, načelnik Predrag Benčić - 042/372 111

PU međimurska, načelnik Ivan Sokač - 040/373 111

PU koprivničko-križevačka, načelnik Marijan Kirin - 048/656 429

PU bjelovarsko-bilogorska, načelnik Jakob Bukvić - 043/270 111

PU sisačko-moslavačka, načelnik Luka Pešut - 044/560 111

PU virovitičko-podravska, načelnik Marcel Štrok - 033/741 222

PU požeško-slavonska, načelnik Željko Grgić - 034 / 254 111

PU brodsko-posavska, načelnik Antun Valić - 35/211 111

PU osječko-baranjska, načelnik Ladislav Bece - 031/237 111

PU vukovarsko-srijemska, načelnik Anto Zovak - 032/342 239, 032/342 273

PU karlovačka, načelnik Darko Car - 047/664 111

PU primorsko-goranska, načelnik Hari Brnad - 051/430 333

PU istarska, načelnik Alen Klabot - 052/532 111

PU ličko-senjska, načelnik Zoran Zdunić - 053/675 111

PU zadarska, načelnik Anton Dražina - 023/345 111

PU šibensko-kninska, načelnik Sandro Santini - 022/347 139

PU splitsko-dalmatinska, načelnik Marko Srdarević - 021/307 111

PU dubrovačko-neretvanska, načelnik Ivan Pavličević - 020/443 333