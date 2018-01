'Imam 27 godina i ne želim još umrijeti. Želim još rođendana'

Nakon teške bitke s rakom kostiju, Australka Holly Butcher (27) preminula je u četvrtak, ali prije smrti objavila je dirljivo pismo koje se ubrzo proširilo po cijelom svijetu.

"Teško je i čudno prihvatiti svoju smrtnost sa samo 26 godina. To su godine kada se smrtnost obično ignorira. Dani prolaze i vi jednostavno očekujete da će stalno osvanuti novi dan, a onda se dogodi neočekivano. Uvijek sam zamišljala sebe staru, naboranu i sijedu, vjerojatno zbog puno djece, unuka i velike obitelji koju sam željela stvoriti sa ljubavlju svog života. To želim toliko snažno da boli.

To je stvar sa životom - krhak je, dragocjen, nepredvidiv, a svaki dan je dar, a ne nešto što se podrazumijeva. Danas imam 27 godina. Ne želim umrijeti. Volim svoj život i sretna sam zahvaljujući svojim voljenima. Ali o mom odlasku ne odlučujem ja. Voljela bih poručiti ljudima da ne brinu oko malih, beznačajnih, svakodnevnih sitnica. Na kraju svi dijelimo istu sudbinu, pa iskoristite vrijeme koje imate da se osjetite moćno i veliko, i ne dozvoljavajte glupostima da vam pokvare dan. Svaki put kada ćete kukati oko neke gluposti, pomislite na nekog sa zaista velikim problemima. Budite zahvalni na svom malom problemu i suočite se s njim. U redu je primijetiti da je nešto iritantno, ali nemojte dopustiti da to nosite sa sobom i da zbog toga negativno utječete i na druge.

Kada to riješite, izađite van i duboko udahnite. Pogledajte kako je nebo plavo, a trava zelena. Sve je lijepo. Pomislite koliki ste samo sretnik što možete disati i to vidjeti. Možda ste danas vozili kroz nesnosnu gužvu, nenaspavani ste, a frizerka vam je upropastila kosu, grudi su vam male, a celulit nikako da nestane, kao i onaj višak kilograma s kojim se borite. Pustite sve to. Vjerujte mi, ništa od ovoga neće vam biti na kraj pameti kada dođe vaše vrijeme za odlazak. Sve to je toliko nevažno kada se osvrnete i sagledate svoj život u cijelosti. Promatram svoje tijelo kako mi pred očima propada i nestaje i sve što želim je više rođendana i Božića sa obitelji, ili samo još jedan dan s mojim dečkom i psom. Samo još jedan.

Slušam ljude kako se žale na posao ili kako im je teško ići u teretanu. Budite zahvalni što vaše tijelo to može. Rad i vježbanje su većini tako dosadna svakodnevna stvar, a kada vaše tijelo to odbija raditi, shvatite kakvo je to zapravo uživanje. Ja sam davala sve od sebe da živim zdravo, to je bila moja velika strast. Njegujte svoje zdravlje i tijelo, čak i kada nije 'savršene' veličine. Pazite ga, gibajte ga i dajte mu zdravo gorivo, ali ne pretjerujte.

Ne zaboravite da je i mentalno zdravlje važno kao i fizičko. I brišite s društvenih mreža sve stranice koje vam propagiraju ideale zbog kojih se sramite sebe.

Budite zahvalni za svaki dan kada vas ništa nije boljelo, kada ste prošli samo s gripom ili istegnutim zglobom. To će proći. Manje kukajte, a više dajte. Sreća je zaista u stvarima koje činite za druge. I sve bih dala da sam ja davala više. Od kada sam se razboljela, u moj život ušla je gomila dobrih ljudi, i primila sam nevjerojatno puno ljubavi i podrške koju nikad neću moći vratiti. Tužno je trošiti novac kada umirete. To nije vrijeme da se zatrpavate materijalnim stvarima. Sada razmišljam koliko je pogrešno što silan novac dajemo na takve stvari koje nam 'trebaju'. Nikog ne zanima jeste li istu stvar obukli dva puta. Ne kupujte prijateljima odjeću, nakit i slične gluposti. Kupite im nešto zaista vrijedno - masažu, večeru u kojoj ćete zajedno uživati ili im samo recite da ih volite.

Slušajte glazbu, mazite psa, pričajte s prijateljima, ostavite taj telefon. Putujte ako vam se putuje, ako ne, uživajte kod kuće. Trošite novac na iskustva, ne na stvari. Pojedite tu tortu, bez krivice. Recite ne stvarima koje ne želite. Ne dozvolite da vas drugi natjeraju da radite stvari koje ne želite. I još jedna stvar - redovno dajte krv. Vi ćete se osjećati bolje i spasit ćete mnogo života, jer jedna donacija može spasiti čak troje ljudi. To je ogroman utjecaj koji imate, a vama ne znači ništa. Donacije krvi su meni pomogle da poživim još jednu godinu na Zemlji, sa svojim voljenima. To je godina kada sam se sjajno provela.

Dok se ne sretnemo ponovo,

Holly".