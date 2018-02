'Imam 30 godina i djevica sam, a za četiri mjeseca ću - roditi!'

Kanađanka Lauren u 30. godini još je uvijek djevica jer ne podnosi ljubljenje i tuđi dodir. No unatoč neobičnom sindromu od kojeg pati uspjela je zatrudnjeti i to pomoću umjetne oplodnje. Mlada žena ignorirala je savjete obitelji, prijatelja i liječnika te odlučila postati majka. Svoje prvo dijete, koje je začeto spermom donora, trebala bi roditi u lipnju.

Kanađanka kaže kako se jako veseli djetetu, ali ju raduje i činjenica što će cijelog života ostati djevica. Očekuje da će joj dijete potpuno ispuniti život te će tako uspješno izbjeći izlaske i druženja s muškarcima što joj predstavlja veliki problem.

- Od rođenja patim od hipopituitarizma, stanja zbog kojeg hipofiza ne funkcionira normalno, što znači da ne šalje odgovarajuće hormonske poruke drugim žlijezdama u tijelu, poput recimo adrenalina - kaže Lauren.

Zbog svega je pubertet doživjela mnogo kasnije nego je uobičajeno.

- Uvijek su me zadirkivali jer nisam imala grudi kada i druge djevoje, a imala sam i mliječne zube. Smijali su se svemu što je bilo drugačije. Sve to ismijavanje i izrugivanje na mene je ostavilo dubokog traga pa sam se počela udaljavati i od ljudi. Život mi je postao malo lakši nakon što sam počela izgledati kao i ostali - kaže i priznaje da je odavno shvatila da su izlasci s muškarcima za nju 'besmisleni'.

- Izašla sam na nekoliko spojeva. Nisam ja za to. Radije se fokusiram samo na sebe - kaže. Priznala je da je ipak, nakon što je ostala trudna, poželjela poseksati se s nekime samo da vidi kako je to. No, njezina iskustva s ljubljenjem i dodima uvijek su bila samo neugodna pa kaže da je to nešto što više ne želi proživljavati.

Za nju samu, kaže, najveće je čudo što je uopće uspjela zatrudnjeti zbog problema s hormonima.

- Enokrinolog prvo me uvjeravao da od trudnoće neće biti ništa te da ću uz donora sperme morati naći i donora jajašaca. Zbilja mi je bilo teško - kaže. Kako dolazi iz izrazito vjerske zajednice, uvjeravali su je da se prije djeteta mora udati.

- Odlučila sam to ignorirati. Religija mi nije bila motiv za majčinstvo. Ako mi govorite da nešto ne mogu, ja ću baš to učiniti - poručila je Kanađanka u 'slatkom iščekivanju', piše Daily Mail.