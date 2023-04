'Imam apartman, prvi red u moru': Luksuzni kvadrati počnu plivati kad se digne plima...

Od blata do kvadrata na četiri kata, a svaki kvadrat vrijedi između 4 i 8 tisuća eura. Luksuz je to koji si rijetko tko može priuštiti, no stanovi su rasprodani. Kad je već općina Sukošan dopustila gradnju u pojasu koji je preko noći postao građevinski, uplela se i priroda. I to obična oseka i plima, koja je nedavno poplavila prizemlja stambenih jedinica.