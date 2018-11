'Imam tumor, a oni mi isplatili 137 kuna jer sam na bolovanju'

Radim u Uljaniku 18 godina i dočekao me hladan tuš kada sam išao vidjeti je li sjeo minimalac od 2.700 kuna, kako nam je obećano. Na računu mi je bilo sramotnih 137,59 kuna. Mislio sam da je neka šala, da će sjesti ubrzo minimalac, ali sam ostao šokiran kada su mi u platnom uredu rekli da nemam pravo na plaću jer sam bio na bolovanju. Pa kako sam mogao raditi kada sam od srpnja na liječenju zbog tumora. Tih 137 kuna sam, kažu, dobio jer sam par sati bio u Uljaniku, ali nisam još od srpnja. Terapije na koje sam morao u Rijeku su na sreću iza mene. Borim se kako znam i umijem, ali je teško bez novca. Kontaktirao sam HZZO jer mi je rečeno da njih moram zvati zbog isplate, zbog toga što sam na bolovanju. Odgovoreno mi je da ne mogu dobiti minimalac dok god Uljanik nije konstantno u blokadi 60 dana,a račun se svako malo deblokira pa se tih 60 dana iznova odgađa, ispričao nam je jučer teško bolesni radnik Uljanika Ivan Pavletić (36) iz Pule.

Ivan kod kuće ima malo dijete i suprugu. Nedavno je završio s terapijom zračenja u Rijeci i nada se da neće morati ponovno jer nema za troškove puta.

- Plakao sam kao malo dijete. Liječnici su mi preporučili da se ne smijem nervirati, da moram paziti na sebe. Ali kako? Hoćeš-nećeš moraš misliti na to. Ne mogu reći da mi je svejedno, kada nije, kaže Ivan.

On vodi svoju životnu bitku, a sustav ga je potpuno zanemario, odbacio. Osjeća se napuštenim, kao i ostale njegove kolege koje su na dugotrajnom bolovanju. On bi se odmah vratio na posao, ali ne može, još uvijek je fizički slab. I dao bi otkaz, priznaje. No ni to ne bi mogao.

- Blokiran sam. Da mi danas liječnik kaže da mogu ići raditi, ja ne mogu. Ne mogu se u Uljaniku razdužiti da bih dao otkaz, jer skladišta ne rade, svi su u štrajku. S druge strane, otkad sam na bolovanju nisam bio u firmi, na brodu mi je ostao sav alat. A u Uljaniku vrijedi pravilo da ako si na bolovanju i ako ti u tom periodu netko pokrade alat, vrijednost tog alata moraš platiti iz svog džepa. Po toj logici ispada da sam trebao unaprijed znati da ću ići na bolovanje pa sam trebao razdužiti sav alat i onda otići. I sad mi teoretski mogu reći, ukoliko je nešto nestalo, da moram platiti alat, recimo, pet tisuća kuna. Otkuda? - pojasnio je za Glas Istre.

Sindikalist Boris Cerovac i sam je ostao neugodno iznenađen zbog cijele situacije.

- Nismo znali da je taj dio s bolovanjima nakon 42 dana usko vezan za HZZO i to nije pošteno prema radnicima. Ljudi su na bolovanju jer imaju zdravstvenih problema, a prema našoj procjeni oko 300 radnika 3.maja i Uljanika je u rujnu bilo na bolovanju. Razgovaramo s HZZO-om i pokušavamo pronaći način da se u što kraćem roku riješi problem neisplate minimalca radnicima na bolovanju, posebno teško bolesnim - rekao je Cerovac.

Bolovanja do 42 dana plaća poslodavac, a u ovom slučaju je to Uljanik koji na računu nema niti kune.

