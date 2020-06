'Imamo dokaz da je osumnjičeni oteo i ubio Madeleine McCann!'

Njemački državni tužitelj rekao je da ne postoje dokazi da je Madeleine McCann, djevojčica koja je nestala 3. svibnja 2007. godine - živa...

<p>Tužitelj Hans Christian Wolters rekao je da policija treba više informacija o tome gdje je živio najnoviji osumnjičenik u slučaju - Christian B, kako bi mogli pokrenuti potragu za tijelom djevojčice koja je nestala 2007. godine. </p><p>Razlog tomu je što ne postoji dovoljno dokaza kako bi osumnjičeniku sudili, ali vjeruje da je još bilo žrtava seksualnih napada te ih je zamolio da se jave policiji. </p><p><strong>Pogledajte video: Novi osumnjičeni za otmicu malene Maddie</strong></p><p>- Sudeći prema svim informacijama koje imamo, djevojčica je mrtva, izjavio je Wolters <a href="https://news.sky.com/story/madeleine-mccann-german-prosecutor-has-evidence-british-girl-is-dead-12003094" target="_blank">za Sky News</a>. </p><p>- Sve indikacije koje imamo upućuju da je Madeleine mrtva, ponovio je. </p><p>- Ne mogu otkriti koje su to indikacije, ali imamo teoriju, ali isto tako - tijelo nemamo. </p><p>- Nemamo tijelo i nemamo dovoljno dokaza da osumnjičenika šaljemo na suđenje, ali imamo neke dokaze da je osumnjičenik počinio djelo, objasnio je. </p><p>- Upravo zbog toga trebamo više informacija od eventualnih svjedoka, kako bismo mogli tražiti tijelo djevojčice. </p><h2>Jedan od ključnih dokaza je kamper</h2><p>Podsjetimo, nijemac Christian B. (43) glavni je osumnjičeni u slučaju Madeleine McCann, trogodišnje djevojčice koja je misteriozno nestala prije 13 godina u portugalskom ljetovalištu Praia da Luz u Algarveu.</p><p>Nakon punih trinaest godina uzaludne potrage za Madeleine McCann, koja je nestala 3. svibnja 2007. godine istražitelji imaju glavnog osumnjičenog. Riječ je o 43-godišnjem Nijemcu Christianu B., koji već odslužuje dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog čitavog niza seksualnih prijestupa - silovanja i pedofilije.</p><p>Christian B. je živio u Algarveu između 1995. i 2007. godine, a odselio se ubrzo nakon Maddiena nestanka. U to vrijeme provaljivao je u hotelske komplekse, kao i stanove za odmor, ali i preprodavao opojne droge. Sve do 2006. živio je na trošnoj farmi, a nekoliko mjeseci prije Maddiena nestanka preselio se u kamper.</p><p>To je jedan od ključnih dokaza u istrazi. Kamper se nalazio na pješačkoj stazi koja je vodila do plaže, gdje se trogodišnja djevojčica svaki dan igrala prije nego što je oteta iz apartmana. U vrijeme nestanka roditelji su bili u tapas baru na večeri. Madeleine te brat i sestra blizanci u apartmanu su za to vrijeme bili sami. Roditelji i njihovi prijatelji iz tapas bara su imali pogled na apartman, no netko je ipak uspio neopaženo ući i oteti trogodišnju Maddie.</p><p>Christiana je 2017. godine policiji prijavio njegov prijatelj kad mu se u baru, pod utjecajem alkohola, “pohvalio” da zna što se dogodilo Madeleine. Nakon jezivog priznanja, Christian je prijatelju pokazao užasnu videosnimku silovanja starije žene. Njegov prijatelj je u šoku sve prijavio policiji, i to nakon što je na desetu godišnjicu nestanka vidio Maddie na televiziji s apelom da se jave svi građani koji imaju bilo kakve informacije u vezi nestanka.</p><p>Za takve informacije koje bi pomogle da se dođe do počinitelja obećana je nagrada od 20.000 funti. Glavni inspektor Mark Cranwell, koji vodi britansku istragu, rekao je da Scotland Yard mjesecima istražuje Christiana. Upravo te informacije koje su dojavljene 2017. pomogle su da se počne odmotavati klupko koje je čak 13 godina ostalo netaknuto. Od tada Scotland Yard u tajnosti radi s njemačkom i portugalskom policijom, a sama operacija traganja za počiniteljem dosad je koštala vrtoglavih 12 milijuna funti.</p>