'Imamo jednu seansu guslanja i naricanja, ovoga puta od muškarca u 50-im godinama'

Predsjednik Milanović komentirao je optužbe premijera Plenkovića da ne shvaća ozbiljno napad na Markov trg i Vladu

<p>Nakon što ga je premijer optužio da relativizira napad na Markov trg i poručio da je on bio cilj napada, <strong>Zoran Milanović</strong> uzvraća u svom stilu:</p><p> - Prvo bih htio, s obzirom da nisam primijetio da je osuda bila jednoglasna, još jednom ponoviti da je ovo bilo grozno jer bi muškarci s 22 godine trebali bar osnovno znati što rade. A onda vežite se polijećemo jer ima dosta toga što bih vam htio reći. - najavio je Milanović i krenuo: </p><p>- Dakle, prije svega, žrtve napada i mete napada su bile policajci, policajac koji je ustrijeljen i ona druga dva policajca koja su iz smjera Sabora krenuli prema zgradi Vlade kada su vidjeli što se događa, a počinitelj krenuo po novi set metaka da bi se vratio, i da jedan od te dvojice policajaca s običnim pištoljem nije na njega zapucao tko zna što bi se dogodilo. To je poanta ove priče, a ne da ponovno imamo jednu seansu guslanja i naricanja, ovoga puta od muškarca od 50 godina koji je možda bio meta možda nije bio meta. S obzirom da imam sve podatke kao i gospodin <strong>Plenković </strong>od prve minute, gledam ga u čuđenju i divim se. Ja sam prije nekoliko mjeseci u Kninu pred cijelom javnošću pohvalio premijera za riječi i geste koje je napravio i to je vjerojatno bio jedan od mojih doprinosa širenju mržnje u Hrvatskoj, a jučer sam podsjetio kako je to izgledalo 2012 godine kada je ne iz boce, nego iz jedne velike smrdljive demižonke izašao duh mržnje, kada se mene i moju vladu nazivalo nenarodnom. Što je tada radio Plenković i njegov vjerni Gogo? Šutjeli i gledali kako da izgrade svoje sitne karijere, to je poanta priče. Dakle ja gospodina Plenkovića još jednom, i neću prestati dok ne odgovori, pitam na što je to točno mislio da sam 2016. godine, dobro sam čuo 2016., u kampanji pokrenuo i posijao mržnju i agresiju. Morat će na to odgovorit hrvatskoj javnosti jer ja ne znam na što on to misli, stvarno ne znam. Ponavljam to pitanje i ponavljat ću ga svaki puta u sljedećim danima kad se budemo viđali - rekao je Milanović.</p><p>Ponovio je i da premijer mora preuzeti odgovornost koja se stavlja ispred njega.</p><p> - Grozna stvar, ne smije se ponoviti, moramo razgovarati s nekim ljudima koji se osjećaju izbačenima i marginaliziranima, probati im objasniti da ustvari neprijatelji koje vide ne postoje i izbjeći ubuduće ovakve situacije. Ne prijetiti preko medija uhićenjima, otkrivati što će točno napraviti hrvatska policija, to su inače ljudi koji su zadnjih par dana kad ih pitaš ništa ne znaju. Sad sve znaju. Htio bih samo podsjetiti na to da kažu u Hercegovini i Bosni, češće nego u Hrvatskoj, lako je tuđom palicom gloginje mlatiti, gloginje su inače jako tvrde i pikave, dakle lako se tuđim radom kititi, lako je na tuđi račun raditi stvari. Svi mi imamo svoju povijest bolesti, svoju povijest radosti i kad gledate web stranice vladajuće stranke, onda se morate jako potruditi da vidite je li ta stranka uopće postojala između 2000. i 2016. - poručio je <strong>Milanović.</strong></p>