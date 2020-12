'Imamo osmero djece, svi su se zarazili koronom. Škola na daljinu je nemoguća misija...'

Svih osmero djece jedne talijanske obitelji zarazilo se virusom Covid -19. No, ono što im stvara ogromne probleme nije virus, već škola na daljinu.

<p>Mnogobrojna talijanska obitelj s čak osmero djece, naišla je na velike probleme s dolaskom zaraze korona virusa. Osim što su se svi zarazili korona virusom, funkcioniranje im otežava i škola na daljinu, prenosi <a href="https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/11/29/news/brindisi_otto_figli_sotto_un_tetto-276282114/">La Repubblica</a>.</p><p>Osam braće i sestara, šest dječaka i dvije djevojčice, uspjeli su se zaraziti korona virusom. Virus nije poštedio nikoga, no nije ni uzrokovao značajne posljedice i komplikacije kod djece. Ono s čime se bore još od drugog mjeseca jest škola na daljinu, koja u ovako brojnoj obitelji jednostavno ne može funkcionirati.</p><p>Najstariji sin uskoro će navršiti 18 godina, a najstarija kćer ima svega 6 godina. Svi zajedno žive gradiću Brindisi u kući od 95 kvadrata s majkom policajkom i ocem recepcionerom, nekoliko metara od zračne luke. </p><p>Njihova je 'noćna mora' započela 9. studenog kada se jedan od braće zarazio korona virusom. Ubrzo su se virusom zarazila ostala braća i sestre. </p><p>Težak suživot ove obitelji u vrijeme pandemije dodatno je zakompliciralo i učenje na daljinu.</p><p>- Jednostavno je nemoguće da svi prate predavanja u isto vrijeme. Uspjeli smo svima omogućiti laptope. Puno nam je pomogla škola, ali i ostali roditelji koji su velikodušno ponudili svoju pomoć. Ali, problem nije u uređajima već u internetskoj vezi. U kući imamo samo jedan ruter koji se preoptereti kada se svi povežu - ispričala je Francesca Bruno, majka osmero djece.</p><p>Potpuni lockdown koji se u Italiji dogodio u ožujku, svih je iznenadio i prisilio ih na potpunu promjenu njihove svakodnevice. </p><p>- Na sreću svi smo sada zdravi, no vrlo je teško održavati disciplinu kada su svi kod kuće. Često im je dosadno i postaju nervozni zbog toga pa započinju svađu jedni s drugima. No, činimo sve kako bi ih smirili i objasnili im da je ova situacija samo privremena - dodala je Francesca.</p>