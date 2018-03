'Imamo problema s Vladom, bezobrazluk nećemo tolerirati'

Radimir Čačić izjavio je uoči sastanka s čelnicima stranaka vladajuće koalicije kako postoje problemi u Varaždinskoj županiji oko realizacije dogovora između Vlade i Reformista, u sklopu njihove programske suradnje, piše N1.



- Imamo ozbiljnih problema s Vladom. Obećanja i dogovori nisu realizirani oko ogromnog duga koji Vlada ima. Zasad je to krimen Štromar-Divjak koji opstruiraju povrat novca Varaždinskoj županiji, koji je gotovo 50 posto našeg izvornog proračuna. Radi se o ogromnim štetama, konkretno, sada su to već 33 milijuna kuna na osnovu sporazuma o javno-privatnom partnerstvu. Dakle, štete su ogromne i čine se namjerno i to je direktna opstrukcija Vlade. Sad je već toga dosta - kazao je Čačić novinarima ispred Vlade.



- Sve ima svoje granice, a ovo je jedan bezobrazluk koji ne želimo više tolerirati - dodao je.



Na pitanje hoće li na sastanku koalicijskih partnera biti govora o opozivu potpredsjednice Martine Dalić, Milorad Batinić (HNS) odgovorio kako neće jer neće biti opoziva, dok je Veljko Kajtazi odgovorio kako romska nacionalna manjina ima operativni program koji se mora riješiti.