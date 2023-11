'Imamo sunce, more i kulturnu baštinu, ali najvažniji je čovjek. Bez čovjeka ni nema uspjeha'

Izuzetno smo zadovoljni turističkom godinom i rekordnim rezultatima što se tiče prihoda. U idućim godinama želimo postizati i dobre rezultate, a da istodobno postignemo kvalitetu života lokalnog stanovništva – naglasio je Tonči Glavina, državni tajnik u Ministarstvu turizma, na prezentaciji novog internetskog portala Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije koja je održana u Splitu, na svečanosti u Muzeju arheoloških spomenika. Tom prigodom istaknuo je i važnost novog Zakona o turizmu koji bi trebao na snagu stupiti u narednoj godini, a koji će onima koji upravljaju destinacijama na lokalnoj razini olakšati rad i dati širi spektar mogućnosti u odlučivanju.

- Novi zakon u turizmu je pred samim usvajanjem i po njemu regionalne turističke zajednice će dobiti stvarne alate za upravljanje destinacijama, to će značiti veliku odgovornost i prekretnicu u promidžbi destinacije i produljenju turističke sezone. I ova sezona iza nas trajala je i dulje nego standardno, a već sada imamo i najave za iduću godinu i to ranijih letova nego što je to bilo ove godine. Bez zračnih mostova ne možemo razvijati destinaciju kao što je Dalmacija, ali ako nema sadržaja ni manifestacija, onda je teško stvarati motiv dolaska u destinaciju – kazao je Glavina naglasivši važnost isticanja onog autohtonog i iskonskog.

Slično razmišlja i župan Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban koji je istaknuo tri stupa, kao nositelje turizma.

- Prvo je sunce i more, drugo je bogata kulturna baština koju imamo na relativno malom prostoru, a koju su nam ostavili naši preci, a treći stup, onaj najvažniji, je čovjek. Bez čovjeka nema ni uspjeha – rekao je Boban pohvalivši direktoricu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Ivanu Vladović, koja je na Malti primila nagradu za održivi turizam.

Ona je pak naglasak stavila na kompleksnosti projekta kojega smatra i našim ogledalom, ali i kanalom komunikacije s gostima.

- Prezentirali smo preko 40 destinacija, kroz tri kategorije, otoke, zagoru i obalu ponudivši gostima cijeli niz aktivnosti koje mogu isprobati. Poanta je bila staviti naglasak na ono manje poznato, željeli smo otkriti nešto novo, sav turistički raskoš naše županije. Ovime želimo postići disperziju turizma na cijelu županiju. Željeli smo platformu u kojem je središtu čovjek, i kao gost i kao domaćin. Ovaj portal je turistički leksikon srednje Dalmacije, nisu samo zidovi i plaže, važni su ljudi i običaji – rekla je Vladović.

Direktor Hrvatske turističke zajednice, Kristijan Staničić, izuzetno je zadovoljan kako je osmišljen novi portal TZ Splitsko-dalmatinske županije.

- Sigurno će dati doprinos u promociji turističke ponude, i još bolje brendirati i pozicionirati Hrvatsku na karti svijeta. Ovakvi projekti trebaju razvijati svijest o našoj tradiciji, istaknuti posebnosti u odnosu na našu konkurenciju. Više od godinu dana radi se na ovom projektu, ja vjerujem da će učvrstiti snagu brenda Dalmacije. Iza nas je iznimna turistička godina, a pred nama su još veći izazovi. Upravo iz Splita dolazile su slike o 'overturizmu', koje su nas podsjetile da moramo napraviti strateški zaokret i promišljati o održivosti. U tome će pomoći i novi Zakon o turizmu. Pred nama je izazovna godina, posebno kada smo na tragu vijesti da smo preskupi. Mislim da smo već zakoračili u pripremu iduće godine, u kojoj će biti puno intenzivnog rada po pitanju promocije – rekao je Staničić.

I Glavina je naglasio važnost prilagođavanja promjenama, ne samo u zahtjevima gostiju, već i digitalizaciji.

- Promjene su danas brze i radikalne. Ne čekaju nikoga, mi se moramo prilagoditi – zaključio je Glavina.