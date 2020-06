'Imamo već spremne nove mjere koje planiramo poduzeti!'

<p>Ministar Beroš nam je potvrdio da će se pooštravati mjere protiv korona virusa budući da broj zaraženih opet raste. </p><p>- Da. Povećava se broj!, odgovorio je na pitanje o pooštravaju mjera. Na snazi su i dalje sve protuepidemijske mjere no čini se da se građani ponašaju puno opuštenije, sve je više novih slučajeva zaraze, i ministra smo pitali što će Stožer oko toga učiniti. </p><p>Na pitanje kad bi oštrije mjere trebale stupiti na snagu, i hoće li biti kažnjavanja zbog, primjerice, nenošenja maski u javnom prijevozu, odgovorio je da promišljaju što s tim.</p><p>Reagirao je i na opasku da idu izbori, odnosno da bi oni mogli smetati uvođenju oštrijih mjera pa rekao da "nema veze što su izbori". </p><p>- Činjenica je da je virus i dalje među nama. Najbitnije je da u svim novim slučajevima znamo način zaraze, da je epidemiološka služba brzo detektirala sve oboljele i da su poduzete sve potrebne epidemiološke mjere - rekao je Beroš Hini.</p><p>Ističe kako među zaraženima nema turista koji su u Hrvatsku došli na godišnji odmor, ali ne može se isključiti da će i toga biti.</p><p>- Mi smo se u jednom trenutku otvorili, to je bila naša odluka i potreba, a ako se dogodi ponovni porast oboljelih imamo spremne mjere koje možemo poduzeti - rekao je Beroš, koji u Dubrovniku prisustvuje vježbi u povodu uspostavljanja Hitne helikopterske medicinske službe tijekom ljetne sezone.</p><p>Novi podaci nacionalnog stožera civilne zaštite o broju oboljelih očekuju se u 14 sati.</p><p>U mnogim je državama, poput Njemačke ili Franscuske, na snazi kazna zbog nenošenja maski u javnom prijevozu i trgovinama. </p><p>Povećanje broja zaraženih komentirao nam je i ministar turizma Gari Cappelli, koji je razočaran ponašanjem građana. </p><p>- Svi se ponašaju jako opušteno, kako u trgovinama, tako i u ugostiteljskim objektima, to nije dobro. Ne znam ništa o mogućem pooštravanju mjera, no podsjećam da su na snazi već dovoljno dobre mjere, koje samo treba poštivati. Apelirat ću da se mjere i poštuju, čini se da to stalno treba ponavljati, kaže Cappelli. Dodaje da se moramo ponašati kao što smo se ponašali prije mjesec ili dva. </p><p>- I tusristi će se bolje osjećati ako vide da nismo preopušteni, i da nosimo maske, kaže Cappelli. </p>