'Imao je dvoje djece, a trebao se parkirati nedaleko odavde'

Iskusni vozač Dragutin H. (57) poginuo je u petak poslijepodne u teškoj prometnoj nesreći u Murskom Središću, neslužbeno doznaju Međimurske novine.

- Kako sam čuo od policije, nije bilo tragova kočenja - rekao nam je Josip Toplek, vlasnik tvrtke za koju je radio preminuli vozač. Kaže da se sumnja na zatajenje srca, no je li to dovelo do nesreće tek će se utvrditi očevidom i obdukcijom.

- Radio je za mene 15 godina, imao je dvoje djece - ispričao je Toplek i dodao kako je vozač iz Mađarske krenuo s teretom prema Zagrebu. Kaže da je imao samo pet kilometara do parkinga na kojem je trebao parkirati i u ponedjeljak nastaviti put. Naime, vozač živi u obližnjem Vurgrišincu.

Podsjetimo, vozač kamiona je iz neutvrđenog razloga u 14.45 sati skrenuo s ceste i kamionom se zabio u obiteljsku kuću. Srećom, nitko od članova obitelji kuće nije ozlijeđen. Njih je posjetio gradonačelnik Dražen Srpak, a obitelj se u međuvremenu snašla za smještaj dok se ne sanira kuća, dok će po jelo ići u Pansion 'Ilonka' jer im je u nesreći uništena kuhinja.