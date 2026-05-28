Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto

Vlada je paketom antiinflacijskih mjera uvela više poreze i davanja za one koji paušalne obrte koji ostvaruju godišnji prihod iznad 19.900 eura. Za one koji godišnje zarade do tog iznosa, a takvih je skoro 60 posto paušalnih obrta, neće porasti opterećenje za poreze i doprinose.

Paušalni obrti plaćaju fiksni porez i fiksne doprinose za mirovinsko i zdravstveno prema razredu prihoda koji imaju. Važno je napomenuti da se iz prezentiranog ništa ne mijenja za samostalne djelatnosti koje su slične paušalnom obrtu, ali porez ipak plaćaju prema ostvarenim prihodima.

Ministar financija Tomislav Ćorić je istakao da se od 2017. godine broj paušalnih obrta povećao za skoro četiri puta i krajem prošle godine ih je bilo 101.000 registriranih. Oni imaju manje porezno opterećenje nego stalno zaposleni.(nesamostalna djelatnost)

-Mnogi su paušalne obrte pretvorili u prikriveni nesamostalni rad -rekao je Ćorić i naglasio da će sada više davati iz onih skupina koje više zarađuju.

Prema tablici promijenjenih koeficijenta za doprinose i iznosa fiksnog poreza koje je objavila Vlada, izračunali smo i koliko će oni s prihodom iznad 19.900 eura godišnje više plaćati. Onima s višim prihodima se smajnjuje priznati porezni izdatak i rastu koeficijenti za doprinose državi.

Oni s prihodom od 19.900 d 30.600 eura će godišnje platiti 310 eura više ili 4.352 eura godišnje.

Oni s prihodom 30.600 do 40.000 eura će platiti 1036 eura više ili 5.248 eura poreza i doprinosa.

Oni s prihodom 40.000 do 50.000 eura će platiti 2.154 eura više ili 6.546 eura davanja državi.

I u konačnici, oni s prihodom između 50.000 i 60.000 će platiti 82 posto više poreza i doprinosa nego dosad, odnosno čak 3.752 eura više, odnosno 8.324 eura godišnje. U toj skupini koja će sada biti najviše oporezovana je oko devet posto obrtnika.

Prihod viši od 60.000 eura znači ulazak u obveznike PDV-a i sasvim drugačiji porezni tretman.