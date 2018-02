Imenovali je u Nadzorni odbor, a još godinu ne smije biti član

Za ono što je svima izvan gradskih 'zidina' bilo jasno - da Lidija Novosel ne može biti član Nadzornog odbora bjelovarskog Komunalca - gradskoj vlasti Bjelovara je trebalo tumačenje Povjerenstva za odlučivanju o sukobu interesa.

Gradski oci, gradonačelnik Dario Hrebak, njegov zamjenik Igor Brajdić i predsjednik Gradskog vijeća Ante Topalović, pogriješili su imenovavši bivšu zamjenicu gradonačelnika Antuna Korušeca u Nadzorni odbor Komunalca. Da slučaj dobije dimenziju više pobrinuo se i sam gradonačelnik Hrebak koji je, nakon što se medijski zakotrljala priča i o cijelom slučaju upoznato Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, i sam tražio tumačenje.

Podsjetimo, Lidija Novosel je do 8. lipnja 2017. godine bila u izvršnoj vlasti te je u Nadzorni odbor mogla biti imenovana tek nakon godine dana. Iz Povjerenstva napominju da bivši dužnosnici, i sami kad se nađu u nejasnoj situaciji, traže mišljenje. Novosel je tako i postupila kada je bilo u pitanju radno mjesto pročelnice u Gradskoj upravi, ali je to zanemarila u slučaju NO Komunalca. Iz oporbenih redova se može čuti kako je Hrebak, u vrijeme dok je sjedio u oporbi bio vrlo dobro upoznat s propisima, no očito ih je, sjedajući u fotelju gradonačelnika, preko noći zaboravio. Ili su glasovi u Gradskom vijeću koje donosi stranačka pripadnost Lidije Novosel bili najveći adut pri donošenju odluke suprotne zakonu.