Imovinska kartica Marijane Petir: Stan od preko 330.000 eura, na štednji 247.473 eura

Saborska zastupnica Marijana Petir jedna je od polaznica 28. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić", potvrdila je za 24sata. Na fotografijama koje je Ministarstvo obrane objavilo s nedavnog posjeta polaznika Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu, jasno se vidi kako su među njima i zastupnica Petir te zastupnik Zvonimir Troskot.

Uvidom u imovinsku karticu koja je zadnji put ažurirana 15. siječnja 2025., zastupnica Petir ima mjesečnu plaću 4459,33 eura neto. Na godišnjoj razini od drugih prihoda uprihodila je 3102,50 eura.

Nova polaznica Ratne škole "Ban Josip Jelačić" ima stan 81,28 kvadrata u Zagrebu. Kada je unosila podatke za karticu, vrijednost stana bila je 337.204 eura. Stan je kupila od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada. Posjeduje i garažu u Zagrebu od 23 kvadrata, a vrijedna je 53.317 eura.

Od pokretnina ima Opel Astra 1.6 CDTI Innovation iz 2016. godine vrijednosti 13.272 eura. Od obveznica i vrijednosnih papira ima narodne obveznice vrijednosti 85.000 eura s danom dospijeća 8. ožujka 2025. godine i minimalnom kamatnom stopom 3,25 posto godišnje, stečene kupnjom od štednje.

Štednja iznosi impresivnih 247.473 eura, a taj novac je stekla od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada.