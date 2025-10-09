Marijana Petir ide u Ratnu školu: Objasnila nam je zašto

Saborska zastupnica Marijana Petir jedna je od polaznica 28. naraštaja Ratne škole "Ban Josip Jelačić", potvrdila je za 24sata. Na fotografijama koje je Ministarstvo obrane objavilo s nedavnog posjeta polaznika Zapovjedništvu Hrvatske kopnene vojske u Karlovcu, jasno se vidi kako su među njima i zastupnica Petir te zastupnik Zvonimir Troskot.

Polaznike je u srijedu, 8. listopada 2025., u Karlovcu dočekao načelnik ureda zapovjednika Hrvatske kopnene vojske brigadir Jurica Radić. Upoznali su se s misijom i vizijom Hrvatske kopnene vojske, organizacijskom strukturom, planovima modernizacije te rasporedom postrojbi.

U sklopu posjeta, umirovljeni brigadir Dubravko Halilović održao je i predavanje o stanju Hrvatske vojske u predratnom, ratnom i poratnom razdoblju Karlovačke županije tijekom Domovinskog rata. Petir je za 24sata odluku o upisu Ratne škole objasnila u kontekstu globalnih izazova i vlastitih saborskih dužnosti.

- U svijetu koji je uzdrman neprijateljstvima, previranjima, ratovima i ubrzanim promjenama, međunarodna zajednica se nalazi u razdoblju duboke neizvjesnosti i povećanog rizika. To posebno dolazi do izražaja na sastancima na kojima sudjelujem (u svojstvu predsjednice Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, članice Odbora za europske poslove, članice Odbora za vanjsku politiku, voditeljice Međuparlamentarne skupine prijateljstva Hrvatska - Izrael i zamjenice člana u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe), stoga traženje održivih rješenja koja će voditi računa o postizanju mira te očuvanju života i ljudskog dostojanstva, kao i obnovi i razvoju u svim područjima, osim političke volje, iziskuje posjedovanje specifičnih znanja i vještina - istaknula je Petir.

Dodaje kako je obrazovanje koje nudi Ratna škola ključno za razumijevanje suvremenih sigurnosnih izazova te donošenje informiranih odluka.

Foto: morh

- Kako je Ratna škola „Ban Josip Jelačić” najviša vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj koja omogućava razvoj polaznika kao strateških lidera koji imaju sposobnosti kritički i kreativno razmišljati u složenom i neizvjesnom globalnom okružju, školovanje u toj instituciji može mi dati bolji uvid u suvremene sigurnosne izazove i pomoći u formiranju stajališta i donošenju odluka u okviru različitih dužnosti koje obnašam.

U slučaju kriznih situacija, obrana zemlje nije moguća bez osigurane stabilne opskrbe osnovnim resursima za stanovništvo, zato je sigurnost opskrbe hranom, vodom i energijom, sastavni dio nacionalne sigurnosti, a time i obrambene politike.

Smatram da jačanju prehrambene sigurnosti Hrvatske, čemu sam posebno posvećena, može doprinijeti snažnija civilno-vojna suradnja usmjerena na povećanje otpornosti države i društva, a sudjelovanje u programu Ratne škole vidim kao značajan doprinos ostvarenju tog cilja - zaključila je Petir.

Ratna škola "Ban Josip Jelačić" najviša je vojno-civilna obrazovna institucija u Hrvatskoj. Namijenjena je časnicima Oružanih snaga, ali i državnim službenicima i dužnosnicima s najmanje deset godina radnog iskustva u državnoj službi. Godišnje se upisuje tek 15 polaznika.

Škola je usmjerena na razvoj strateške izvrsnosti u nacionalnom i međunarodnom okruženju. Teorijski dio obuhvaća znanja iz društvenih, vojnih, pravnih, tehnoloških i ekonomskih područja, dok se u primijenjenom dijelu kroz praktične aktivnosti stječu vještine važne za vođenje u kriznim situacijama.

Predavači uključuju najpriznatije domaće i strane stručnjake - od profesora i znanstvenika do visokih državnih dužnosnika, uključujući i predsjednika Republike, predsjednika Sabora i predsjednika Vlade.

Tradicionalno 23. hodočašće vatrogasaca u Nacionalno Svetište Majke Božje Bistričke | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Prije Petir i Troskota, Ratnu školu završio je i HDZ-ov zastupnik Ante Bačić Baćo. Njegov upis bio je predmet javne rasprave zbog dvojbi o zakonskoj osnovi, budući da Zakon o službi u Oružanim snagama predviđa da kandidati dolaze iz MORH-a i drugih državnih tijela s desetogodišnjim stažem. U međuvremenu u MORH su zaprimljene i prijave Matka Kuzmanića i Darija Zurovca.

Ratna škola, kako navode iz Ministarstva obrane, priprema svoje polaznike za najviše dužnosti u području obrane i sigurnosti, s ciljem stvaranja budućih strateških lidera sposobnih za donošenje promišljenih odluka u sve složenijem globalnom kontekstu.

Dugogodišnji politički rad zastupnice Petir, kao što se zna, počeo je u Račanovoj vladi nakon 3. siječnja 2000. godine, kad je postala glasnogovornica HSLS-ovog ministra zaštite okoliša Bože Kovačevića. Marijana Petir obnašala je potom i funkcije glasnogovornice Tomčićevog HSS-a te glasnogovornice izbornog stožera Stipe Mesića, uoči njegova drugog mandata.

Tri godine je bila i zamjenica SDP-ove županice Sisačko-moslavačke županije, kasnije osuđene Marine Lovrić Merzel. Nakon 2011. god. djeluje u Saboru kao članica Odbora za ljudska prava u svojstvu predstavnice Katoličke crkve, a 2014. je s kandidacijske liste HDZ-a i HSS-a izabrana i za zastupnicu u EU parlamentu, nakon čega se vratila u Hrvatski sabor.

Prema posljednjim podacima iz imovinske kartice Petir zarađuje više od 4400 eura. U kartici je upisana i pozajmica od 3000 eura, te stan i garaža u Zagrebu. Vozi automobil Opel Astra 1.6 CDTI Innovation iz 2016. godine, a ima i narodne obveznice vrijedne 85.000. Petir je također uštedjela i 247.473 eura od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada