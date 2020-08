Imovinsku karticu nije ispunila 5 godina - kazna 20.000 kuna!

U ratama će kaznu od 2.000 kn platiti i HDZ-ov zamjenik sisačko-moslavačkog župana koji je istovremeno obnašao i dužnost predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Osekovo u Popovači

<p>Da dužnosnici i dalje imaju problema s ispunjavanjem imovinskih kartica - pokazuju i slučajevi kojima se danas bavilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Među onima koji su novčano kažnjeni rekorderka je zamjenica zagrebačkoga župana koju će propust stajati 20 tisuća kuna.</p><p>Propust ili bahatost Nadica Žužak dužnosnica je od kraja 2014. kada je imenovana pomoćnicom ministra poduzetništva, a od 2017. je zamjenica zagrebačkog župana.</p><p>No imovinsku karticu ova SDP-ovka nikad nije ispunila, iako ju je Povjerenstvo, kažu, dvaput na to upozorilo, javlja <a href="https://vijesti.hrt.hr/647828/zaboravni-duznosnici-imovinsku-karticu-nije-ispunila-5-godina" target="_blank">HRT</a>.</p><p>- Imamo dužnosnicu koja pet godina nije imovinsku karticu ispunila, niti predala, niti za jednu od svojih dužnosti i moj prijedlog bi bio da se odredi sankcija 20 tisuća kuna, ističe predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.</p><p>Koje će platiti u deset rata. U ratama će kaznu od 2.000 kn platiti i HDZ-ov zamjenik sisačko-moslavačkog župana koji je istovremeno obnašao i dužnost predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Osekovo u Popovači, za što je mjesečno primao 260 kuna naknade. A to nije smio.</p><p>- Ali gledajte, tu naknadu si nisam ja propisao, niti sam si je dodijelio. Onaj tko je to isplaćivao, trebao je uvidjeti da mi ne smio, je'l tako, govori zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Posavec.</p><p>- Ali u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa stoji odredba koja kaže da je dužnosnik osobno odgovoran za svoje ponašanje, ističe članica Povjerenstva Tatjana Vučetić.</p><p>S 2.000 kn kažnjen je i zamjenik načelnika općine Ernestinovo Željko Katić. U imovinskoj kartici nije naveo prihode po osnovi invaliditeta kao ni Ford fokus u vlasništvu supruge.</p><p>Postupak se, pak, pokreće u slučaju gradonačelnika Rovinja Marka Paliage koji u imovinsku karticu nije upisao pašnjak i dvije oranice koje je naslijedio od djeda.</p>