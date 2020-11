Imunolog: 'Za svaku bolest postoji projicirano trajanje života, a Covid ga znatno skrati'

Imunolog Zlatko Trobonjača nam je pojasnio istraživanja prema kojima Covid-19 muškarcima život skraćuje u prosjeku za oko 14 godina, a ženama za 12. S primarnom bi bolesti živjeli još godinama

<p>To nije moja računica nego podaci dvaju istraživanja u svijetu. Podijelili su oboljele od kroničnih bolesti na više grupa - dijabetes, visoki tlak, ljude s autoimunim, malignim bolestima i druge - i za svaku tu grupu izračunali projiciranu životnu dob, pojašnjava imunolog <strong>Zlatko Trobonjača </strong>svoju izjavu da Covid muškarcima život skraćuje za oko 14, a ženama za 12 godina. </p><p><strong>Pogledajte video: I jučer rekordne brojke</strong></p><h2>Uglavnom umiru stariji</h2><p>Na primjer, ako je netko obolio od dijabetesa sa 65, istraživanjima je projicirano da će živjeti 75 godina. Ako je dobio Covid i preminuo, izgubio je, dakle, deset godina života, pojašnjava imunolog.</p><p>Netko s malignom bolešću bi nakon dijagnoze živio još pet godina, ali ih je izgubio, jer je dobio Covid, i umro. Također, ukoliko je nekome dijagnosticirana astma s 30 godina, njegova je projicirana dob 80, što znači da je u slučaju smrti od Covida izgubio čak 50 godina života.</p><p>Kako su preminuli od Covida uglavnom stariji ljudi, dok je mladih daleko manje, u prosjeku su muškarci preminuli zbog Covida izgubili 14, a žene 12 godina. </p><h2>Bez Covida bi živjeli i dalje</h2><p>Uglavnom, dodaje imunolog, umiru stariji ljudi, i većina ih je imala neku kroničnu bolest, no jednako tako i šansu da s njom i dalje poživi. </p><p>- Zato mi strašno smeta kad netko kaže da je oboljeli umro jer je imao neku drugu bolest. To nije istina. Većina preminulih su ljudi starije dobi, s kroničnim problemima, no zna se koliki je projicirani životni vijek s njima, i da bi, moguće, bez Covida živjeli i dalje, kaže stručnjak. </p>