Inauguracija će biti 15. veljače i koštat će nas 650.000 kuna

Prva je ideja bila da se inauguracija održi 18. veljače, dan prije nego što Zoran Milanović stupa na dužnost, međutim, kako je riječ o utorku, sada se u Uredu razmišlja da se pomakne na vikend, vjerojatno na subotu 15. veljače kada je prije pet godina svoju imala i Kolinda Grabar-Kitarović, piše Večernji list.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Do kraja tjedna Ured će finalizirati popis gostiju koje prema protokolu moraju pozvati na inauguraciju, a sljedeći će se tjedan slati pozivnice. Inače, pozivnise se šalju svim diplomatskim predstavništvima u Hrvatskoj koje onda javljaju tko će od predstavnika njihovih zemalja doista i doći na inauguraciju. Dakako, novoizabrani predsjednik može odlučiti hoće li preskočiti neke zemlje, a Večernji piše da je jedno od interesantnijih pitanja hoće li na inauguraciju biti pozvan srbijanski predjsednik Aleksandar Vučić. U Uredu su im rekli da se o tome još nije razgovaralo.

'Red je pozvati predsjednike susjednih zemalja'

- Ništa se ne mora, ali postoji nešto što se zove red. A red je da se pozovu predsjednici država zemalja EU, susjednih zemalja i svih drugih zemalja s kojima imamo intenzivnije bilateralne odnose, izjavila je za Večernji Milada Privora, nekadašnja šefica protokola u Uredu predsjednika RH.

Ona objašnjava kako uz stranke državnike postoji i lista dužnosnika u Hrvatskoj koji bi po protokolu trebali biti pozvani na inauguraciju poput svih bivših predsjednika države, predsjednika Sabora, premijera, ministara, načelnika Glavnog stožera oružanih snaga, svi saborski zastupnici, predsjednici Ustavnog suda i Vrhovnog suda, guverner, potpredsjednici Sabora, gradonačelnik glavnog grada, drugi gradonačelnici. Poziva se i šef Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednici parlamentarnih stranaka, šefovi saborskih klubova, rektori hrvatskih sveučilišta, ravnatelj HRT-a, Hine, potom crkveni velikodostojnici...

Inauguracija će koštati 650 tisuća kuna

- Naravno, to je Milanovićeva inauguracija i on zove koga on želi zvati. U pravilu se zove i rodbina te prijatelji, ali se pozivaju i ugledni građani, pa i oni koje se drži zaslužnima u predizbornoj kampanji, izjavila je Privora i naglasila da će inauguracija imati i redatelja.

- To je takva vrsta predstave da je bez redatelja to nemoguće izvesti kako treba, objašnjava Privora.

Sredstva za inauguraciju osigurana su u proračunu Ureda predsjednika, a radi se o 650 tisuća kuna. Tim se novcem moraju podmiriti svi troškovi smještaja i osiguranja stranih delegacija koje će doći na inauguraciju, kao i najam stolaca, razglasa, cateringa, izvođači...

Inauguracija Kolinde Grabar Kitarović 2015. godine stajala je 590 tisuća kuna.