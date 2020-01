Inauguracija kao manja svadba: Kumovi, bliža rodbina i matičar

Zoran Milanović će imati jednostavnu, skromnu i jeftinu inauguraciju u uredu na Pantovčaku.

O detaljima svečane prisege za predsjednika razgovori počinju idući tjedan, ali definitivno se zna da Milanović uvodi novi koncept inauguracije. Bez lente, garde i straže. Na inauguraciju neće biti pozvani ni strani dužnosnici, što je prvi put od osnutka Hrvatske.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bez pompe, ali svečano u skladu s Ustavom. Tako će biti - rekao je za 24sata sugovornik blizak Milanoviću te dodao kako o svemu odlučuje izabrani predsjednik i da je to njegova ideja. Orsat Miljenić, šef Ureda izabranog predsjednika, potom sve to realizira.

- Nije još definirano tko će sve biti na inauguraciji, ali bit će relativno uzak krug osoba, osobe iz Vlade, užeg kabineta, predsjedništva Sabora, načelnik glavnog stožera, predsjednik Vrhovnog suda, obitelj, ljudi iz stožera i aktualna predsjednica. To je manje-više to za sada - rekao je Orsat Miljenić za N1. Nikola Jelić, glasnogovornik izabranog predsjednika, rekao je za 24sata da idući tjedan idu na Pantovčak vidjeti prostor i dogovoriti se s Uredom predsjednice. Iz Ureda predsjednice jučer su, pak, poručili da će ispuniti sve zahtjeve izabranog predsjednika, a Ivana Crnić, glasnogovornica predsjednice, rekla je da je svečana dvorana najprimjerenija za svečanosti toga tipa. Milada Privora, bivša ravnateljica Državnog protokola i Protokola predsjednika RH, objasnila je za 24sata da je inauguracija predsjednika najsvečaniji čin u jednoj državi, ali da je svaki predsjednik može organizirati kako hoće, samo da je u skladu s Ustavom.

- Svatko donosi nešto novo, pa tako i Zoran Milanović. On je odlučio da ima jednostavnu inauguraciju u Uredu predsjednika i ona će biti u skladu s Ustavom. Takvom inauguracijom izbjegao je pitanja hoće li pozvati Vučića, hoće li mu doći netko tko je optužen... Izbjegao je priče. Sve to odražava njegov karakter, ali i lice onoga kakav će biti u budućnosti - govori Privora i dodaje da se tom prigodom, bez obzira na to što će inauguracija biti skromnija, odijeva najsvečanija odjeća.

- To su za muškarca tamno odijelo i bijela košulja. Za prvu damu ne sumnjam da će biti besprijekorno odjevena jer je ona uvijek lijepa i decentna - rekla je Privora.