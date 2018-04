Incident ispred suda: Vikali na majku ubijene pa su se potukli

POGLEDAJTE VIDEO:

Tijekom izricanja presude Davidu Komšiću dvojica mladića cijelo vrijeme su se vrzmala oko suda. Kad je obitelj ubijene Kristine Krupljan davala izjavu nakon što je sud Davida nepravomoćno osudio na 30 godina zatvora, mladići su počeli dobacivati 'trebali ste to ranije govoriti'.

U jednom trenutku stric ubijene izgubio je živce i nasrnuo na mladiće te su poletjele šake. Sukob je odmah prekinula policija koja je bila prisutna cijelo vrijeme, ali mladići su uspjeli pobjeći na biciklima. Policajac kaže kako je uspio uzeti dokumente od jednog mladića.

Uz ovaj incident, Davidov kum Vjekoslav Komšić, dobacivao je fotoreporterima nakon što su izašli iz sudnice i zaprijetio jednom: 'Ovo su ti zadnje slike što si ih snimio', a Davidova majka je držala fotoreportera da ne izađe van iz zgrade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Incident ispred Županijskog suda u Zagrebu nakon presude Davidu Komšiću Incident ispred Županijskog suda u Zagrebu nakon presude Davidu Komšiću! Posted by 24sata on Monday, 9 April 2018

Podsjetimo, on je već vrijeđao Kristininu majku na ročištu 1. veljače ove godine.

- Odgovorno vam tvrdim da je ona par puta bila kod Ive Komšića doma, vozili su je na groblje, sve najbolje su htjeli, da joj pomognu. Njihov sin, to što je napravio je najveće zlo, mi to ne opravdavamo, ali ta žena je klasična lažljivica. Ona je dovela do svega ovoga. Samo crnite nas obitelj Komšić. Uzela je novce od odvjetnika, a sad se pravi da ne zna - rekao je tada Vjekoslav Komšić.