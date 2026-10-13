Bizaran i krajnje uznemirujuć incident dogodio se u njemačkom Kölnu, gdje je robot seksualno uznemiravao 16-godišnju djevojku. Cijeli događaj snimljen je i emitiran uživo na društvenim mrežama, što je izazvalo zgražanje javnosti. Policija sada istražuje jesu li tinejdžeri svjesno upravljali robotom kako bi počinili ovaj napad, piše RTL.de.

Sve se odigralo u subotu navečer ispred jednog restorana brze hrane u Kölnu. Djevojka je bila u društvu prijatelja kada joj je s leđa prišao crveno-zlatni humanoidni robot visok oko 1,2 metra. Prema izvješćima, robot ju je uhvatio za stražnjicu i počeo raditi neprikladne pokrete. Ono što situaciju čini još gorom jest činjenica da su 16-godišnji vlasnik robota i njegov 19-godišnji prijatelj cijeli incident snimali i prenosili uživo na društvenim mrežama. Policija je brzo reagirala, pronašla osumnjičene mladiće i zaplijenila robota, kojeg su skrivali u prtljažniku automobila, zajedno s dva mobilna telefona.

Sada se protiv dvojice tinejdžera vodi istraga zbog sumnje na uvredu na seksualnoj osnovi. Ključno pitanje na koje istražitelji traže odgovor jest na koji je način robot bio upravljan u trenutku napada. Pokušavaju utvrditi je li netko ciljano i svjesno kontrolirao njegove pokrete iz daljine kako bi zlostavljao djevojku.

Ovaj slučaj otvara brojna pitanja o zakonskim okvirima i sigurnosti kada su u pitanju napredne tehnologije. Njemački zakon već prepoznaje različite oblike zlostavljanja, uključujući ono putem interneta, no primjena tih zakona na djela koja je počinio objekt na daljinsko upravljanje predstavlja novi izazov. Ipak, njemačka pravna praksa priznaje da daljinski pristup i manipulacija digitalnim sustavima mogu predstavljati kazneno djelo.

Robot koji je sudjelovao u incidentu navodno je proizvod kineske tvrtke Unitree Robotics. Iako uvjeti korištenja tvrtke strogo zabranjuju upotrebu njihovih proizvoda za nezakonite radnje i oslobađaju ih odgovornosti u slučaju zloupotrebe, ovaj događaj baca novo svjetlo na odgovornost proizvođača. Zanimljivo je da su proizvodi ove tvrtke i ranije bili pod povećalom zbog sigurnosnih propusta, a zabilježeni su i slučajevi čudnog ponašanja njihovih robota.

Stručnjaci za robotiku i etiku već dugo upozoravaju na potencijalne opasnosti zloupotrebe ovakvih sustava. Posebno zabrinjava koncept "zlostavljanja preko posrednika", gdje napadač koristi treću stranu - u ovom slučaju stroj - kako bi nanio štetu žrtvi. Psiholozi ističu da trauma od ovakvog oblika uznemiravanja može biti jednako stvarna i razorna kao i kod izravnog fizičkog kontakta, jer žrtvi narušava osjećaj stvarnosti i povjerenja.

*uz korištenje AI-ja