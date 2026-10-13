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IMA I OZLIJEĐENIH

Tragedija u SAD-u: Muškarac ispao s vlaka smrti i poginuo!

Piše 24sata,
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Tragedija u SAD-u: Muškarac ispao s vlaka smrti i poginuo!
Foto: canva, ilustracija
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Policija okruga Cobb objavila je da je jedna osoba smrtno stradala, dok je nekoliko drugih ozlijeđeno. Okolnosti događaja istražuju detektivi...

Muškarac je poginuo, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno u nesreći na vlaku smrti u zabavnom parku "Six Flags Over Georgia" u američkoj saveznoj državi Georgiji. Svjedoci tvrde da su vidjeli muškarca kako ispada iz vagona tijekom vožnje, a nakon tragedije zatvoreno je još osam sličnih atrakcija u drugim parkovima iste kompanije, objavio je CNN.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak poslijepodne, nedaleko od Atlante. Policija okruga Cobb objavila je da je jedna osoba smrtno stradala, dok je nekoliko drugih ozlijeđeno. Okolnosti događaja istražuju detektivi, a vlasti zasad nisu objavile identitet poginulog.

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Prema iskazima svjedoka koje prenose američki mediji, muškarac je ispao iz vagona atrakcije Goliath. Jedan od svjedoka ispričao je da je tijekom pada nekoliko puta udario u konstrukciju. Prema drugom iskazu, trenutak pada navodno je zabilježen i na fotografiji koju posjetitelji mogu kupiti kao uspomenu na vožnju.

Nakon incidenta zaustavljena je vožnja na Goliathu, a putnike koji su ostali na konstrukciji morali su evakuirati. Snimke iz parka prikazuju posjetitelje koji čekaju pomoć na visini, dok ih zaposlenici postupno izvode s atrakcije.

Goliath je otvoren 2006. godine, a vlak smrti doseže visinu od oko 61 metra i brzinu od približno 113 kilometara na sat. Vožnja traje oko tri i pol minute, a uključuje strme padove i oštre zavoje.

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Kompanija "Six Flags" objavila je da je duboko potresena tragedijom te da surađuje s istražiteljima. Izrazili su sućut obitelji poginulog i poručili da pružaju podršku posjetiteljima i zaposlenicima koji su svjedočili nesreći ili su njome pogođeni.

Ovo nije prvi smrtni slučaj povezan s atrakcijama u tom parku. Godine 2006. muškarac je preminuo tijekom vožnje upravo na Goliathu, no tada se sumnjalo na srčani udar. Zasad nema potvrde da su taj slučaj i najnovija tragedija povezani.

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