Tragedija u SAD-u: Muškarac ispao s vlaka smrti i poginuo!

Muškarac je poginuo, a nekoliko ljudi je ozlijeđeno u nesreći na vlaku smrti u zabavnom parku "Six Flags Over Georgia" u američkoj saveznoj državi Georgiji. Svjedoci tvrde da su vidjeli muškarca kako ispada iz vagona tijekom vožnje, a nakon tragedije zatvoreno je još osam sličnih atrakcija u drugim parkovima iste kompanije, objavio je CNN.

Nesreća se dogodila u ponedjeljak poslijepodne, nedaleko od Atlante. Policija okruga Cobb objavila je da je jedna osoba smrtno stradala, dok je nekoliko drugih ozlijeđeno. Okolnosti događaja istražuju detektivi, a vlasti zasad nisu objavile identitet poginulog.

Prema iskazima svjedoka koje prenose američki mediji, muškarac je ispao iz vagona atrakcije Goliath. Jedan od svjedoka ispričao je da je tijekom pada nekoliko puta udario u konstrukciju. Prema drugom iskazu, trenutak pada navodno je zabilježen i na fotografiji koju posjetitelji mogu kupiti kao uspomenu na vožnju.

Nakon incidenta zaustavljena je vožnja na Goliathu, a putnike koji su ostali na konstrukciji morali su evakuirati. Snimke iz parka prikazuju posjetitelje koji čekaju pomoć na visini, dok ih zaposlenici postupno izvode s atrakcije.

Goliath je otvoren 2006. godine, a vlak smrti doseže visinu od oko 61 metra i brzinu od približno 113 kilometara na sat. Vožnja traje oko tri i pol minute, a uključuje strme padove i oštre zavoje.

Kompanija "Six Flags" objavila je da je duboko potresena tragedijom te da surađuje s istražiteljima. Izrazili su sućut obitelji poginulog i poručili da pružaju podršku posjetiteljima i zaposlenicima koji su svjedočili nesreći ili su njome pogođeni.

Ovo nije prvi smrtni slučaj povezan s atrakcijama u tom parku. Godine 2006. muškarac je preminuo tijekom vožnje upravo na Goliathu, no tada se sumnjalo na srčani udar. Zasad nema potvrde da su taj slučaj i najnovija tragedija povezani.