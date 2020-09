Muzej se naposljetku ispri\u010dao na Twitteru, a potom su iz uprave muzeja i osobno nazvali Jeanne kako bi se ispri\u010dali. Ipak, Jeanne je izrazila tugu zbog toga \u0161to muzej u slu\u017ebenoj isprici nije spominjao 'seksisti\u010dku i diskriminatornu stranu incidenta'.

<p>Pomalo nevjerojatne scene dogodile su se u slavnom francuskom muzeju d'Orsay koji je dom nekima od najslavnijih aktova u povijesti slikarstva. </p><p>Usprkos tomu, na ljudsko tijelo i ženske obline van slikarstva očito ne gledaju blagonaklono, a to je pomalo nepošteno na svom primjeru osjetila studentica francuske književnosti<strong> Jeanne</strong>. </p><p>Jeanne je na prilično topao dan nosila haljinu s malo otvorenijim dekolteom, a muzejsko osoblje nije joj dopustilo ulazak u muzej s tom haljinom. Naposljetku je Jeanne na sebe navukla jaknu kako bi prekrila dekolte. Ispričala je kako je su obojica zaposlenika gledala u njeno poprsje, no nisu joj rekli koja je pravila prekršila.</p><p>- Nisam mogla zamisliti da bi moj dekolte mogao stvarati ikakve probleme. Rekli su mi da to nije prihvatljivo i dopušteno. Osjećala sam se utučeno, osramoćeno. Činilo mi se kao da svi gledaju u moje poprsje i kao da je ono jedino što čini mene kao osobom. Osjećala sam se kao žena koju svode na seksualni objekt - rekla je Jeanne.</p><p>Muzej se naposljetku ispričao na Twitteru, a potom su iz uprave muzeja i osobno nazvali Jeanne kako bi se ispričali. Ipak, Jeanne je izrazila tugu zbog toga što muzej u službenoj isprici nije spominjao 'seksističku i diskriminatornu stranu incidenta'.</p><h2> </h2>