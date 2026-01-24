Tri Indijca napila su se i posvađala na parkiralištu u zagrebačkoj Dubravi u petak ujutro. U jednom trenu su se potukli i dvojica mlađih su starijeg teško ozlijedili te je završio u bolnici
POMLATILI SE U DANKOVEČKOJ
Indijci se napili i potukli na parkingu u Dubravi, jedan s teškim ozljedama u bolnici
Na parkiralištu u Dankovečkoj ulici u petak oko 4 ujutro posvađala su se trojica državljanina Indije, starih 24, 25 i 27 godina. Prethodno su se zajedno družili i konzumirali alkoholna pića, piše zagrebačka policija. No u jednom trenutku, dvojica mlađih su napala starijeg i teško ga ozlijedili.
Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.
Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
