Indijci se napili i potukli na parkingu u Dubravi, jedan s teškim ozljedama u bolnici

Na parkiralištu u Dankovečkoj ulici u petak oko 4 ujutro posvađala su se trojica državljanina Indije, starih 24, 25 i 27 godina. Prethodno su se zajedno družili i konzumirali alkoholna pića, piše zagrebačka policija. No u jednom trenutku, dvojica mlađih su napala starijeg i teško ga ozlijedili.

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

