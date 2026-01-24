Obavijesti

News

Komentari 1
POMLATILI SE U DANKOVEČKOJ

Indijci se napili i potukli na parkingu u Dubravi, jedan s teškim ozljedama u bolnici

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Indijci se napili i potukli na parkingu u Dubravi, jedan s teškim ozljedama u bolnici
Zagreb: Ozlijeđeni iz teške nesreće kod Varaždina smješteni su u KB Dubrava | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Tri Indijca napila su se i posvađala na parkiralištu u zagrebačkoj Dubravi u petak ujutro. U jednom trenu su se potukli i dvojica mlađih su starijeg teško ozlijedili te je završio u bolnici

Admiral

Na parkiralištu u Dankovečkoj ulici u petak oko 4 ujutro posvađala su se trojica državljanina Indije, starih 24, 25 i 27 godina. Prethodno su se zajedno družili i konzumirali alkoholna pića, piše zagrebačka policija. No u jednom trenutku, dvojica mlađih su napala starijeg i teško ga ozlijedili.

Liječnička pomoć muškarcu je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava.

Osumnjičeni su uhićeni i privedeni u službene prostorije.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student
NEMA STUDENATA, A ONI RADE

Ovo je popis svih 170 studija na koji nije upisan ni jedan student

Novi predsjednik Rektorskog zbora, zadarski rektor Josip Faričić, zatražio je detaljnu analizu upisa. Podaci su alarmantni, rješenja spora
Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog
UMIJEĆE PREGOVARANJA

Postoje četiri dokumenta za kraj rata u Ukrajini. Jedan bi mogao biti poguban za Zelenskog

Prvi je tekst krovni okvir za cijeli paket, rekao je za Corriere hrvatski premijer Andrej Plenković. Zatim slijede tri ključna dijela. Najopasniji za Zelenskog u suštini predviđa prepuštanje Rusiji dijela Donbasa
Auto na krovu, deseci ljudi na Hitnoj zbog leda u Sl. Brodu
SMRZNUTE CESTE

Auto na krovu, deseci ljudi na Hitnoj zbog leda u Sl. Brodu

U bolnici u Slavonskom Brodu zadržali su četvero ljudi zbog operativnih zahvata nakon padova, a kod groblja u mjestu Trnjani došlo je do nesreće na zaleđenoj cesti nakon čega je auto završio na krovu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026