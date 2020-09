Infektolog: 'Vidović Krišto bavi se stvarima koje ne razumije'

Zastupnica Domovinskog pokreta Karolina Vidović Krišto u Saboru već neko vrijeme na svoj način nosi masku ili ju ne nosi. Svoja razmiljanja već je nekoliko puta objasnila, a sve je prokomentirao šef splitske infektologije

<p>Zastupnica se bavi stvarima koje jednostavno ne razumije. Ne znam kakve su to sve teorije urota ili što, ali gospođa čini veliku štetu jer je na poziciji saborske zastupnice koja bi trebala prosvjećivati, a ne falsificirati. Ona može željeti da nema bolesti COVID-19, ali epidemija je tu bez obzira na njezine naivne želje, jasno ja za<a href="https://slobodnadalmacija.hr/vijesti/hrvatska/jandrokovic-izbacio-kristo-iz-sabornice-jer-nije-nosila-masku-infektolog-ivic-ona-nista-ne-razumije-falsificira-i-cini-veliku-stetu-svima-1046188" target="_blank"> Slobodnu Dalmaciju</a> započeo šef splitske infektologije, <strong>Ivo Ivić</strong>.</p><p>Podsjetimo, predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković </strong>udaljio je zastupnicu Domovinskog pokreta <strong>Karolinu Vidović</strong> <strong>Krišto </strong>iz sabornice nakon što je ona odbila masku staviti preko usta, a do tada ju je nosila na bradi. No, sad ju je odlučila i skinuti dok su je svi ostali nosili.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jandroković izbacio Krišto iz sabornice</strong></p><p>- Bolest je tu, neće nestati, ali noseći masku, držeći distancu, izbjegavanjem većih okupljanja, može se dobro upravljati krivuljom zaraženih. Njezina sloboda da ne nosi masku ne može ugrožavati nečiju slobodu da ostane zdrav. Primjerice, što ako gospođa Krišto prenese virus nekoj drugoj osobi i ta osoba njezinu slobodu, dakle nenošenje maske, plati svojim životom? Maske su odlična zaštita, ali samo ako ih nosimo svi. Tada je transfer kapljica iz zaražene osobe prema drugoj zdravoj osobi smanjen na najmanju moguću mjeru - objasnio je šef splitske infektologije.</p><p>Od zaraze su dosad uglavnom umirali kronični bolesnici, ali kako ističe Ivić, da nisu pokupili virus danas bi najvjerojatnije bili živi.</p><p>- Ako i ne umrete od bolesti COVID-19, treba li vam da ležite na infektologiji i borite se zrak, imate tešku upalu pluća i budete "izvan stroja" nekoliko mjeseci? Mislim da znate odgovor na to pitanje</p>