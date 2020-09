Cirkus u Saboru: Jandroković zbog maske izbacio Krišto

<p>Ovotjedna sjednica Sabora odmah je započela raspravom. Naime, zastupnica Domovinskog pokreta, <strong>Karolina Vidović-Krišto</strong>, dobila je dvije opomene jer se javila za povredu Poslovnika prije nego je sjednica uopće počela, a predsjednik Sabora Gordan Jadroković je ocijenio kako se nije radilo o povredi. Vidović-Krišto se žalila što Vlada ne odgovara na pisana zastupnička pitanja.</p><p>- Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru, a vi ste u petak izjavili da ste nemoćni ako Vlada ne odgovori na zastupnička pitanja - poručila je predsjedavajućem na što joj je on dao prvu opomenu.</p><p>No, Vidović-Krišto je nastavila pa joj je isključio mikrofon.</p><p>- Ovo nije povreda Poslovnika, proučite Poslovnik, sjednite. Dobili ste drugu opomenu, ako dobijete treću, uzet ću vam riječ. Ja nisam rekao da sam nemoćan pred Vladom nego da postoje određeni akti i ja sukladno tome djelujem, ali ne postoji instrument da natjeram Vladu da odgovori na zastupnička pitanja - poručio je, a Krišto je iz klupe nastavila polemiku s maskom na licu koju nije stavila preko usta i nosa, nego samo preko brade.</p><p><strong>Stjepo Bartulica</strong>, također iz Domovinskog pokreta, zatražio je nakon toga stanku od pola sata smatrajući kako je ovo osjetljivo pitanje, no Jandroković nije dopustio.</p><p>- Stanke se traže po određenoj točki dnevnog reda, ovo što vi tražite nema veze s točkama. Imate pet minuta za iznošenje slobodnog stajališta, a ne ovako. Sve vam dajem, ali u okviru instrumenata koje imate - rekao je Jandroković.</p><p>Jandroković je zamolio Vidović Krišto da stavi masku, ali kako ona to nije htjela učiniti udaljio ju je sa sjednice do kraja dana. </p>