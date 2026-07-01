Inflacija u svibnju pala na 4,5 %

Stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, u lipnju 2026. bila je za 4,5 posto viša u odnosu na lipanj prošle godine, ali je u odnosu na svibanj 2026. niža za 0,4 posto, izvijestio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS). Tako je, nakon što je u svibnju 2026. kad je inflacija iznosila 5,2 posto, zaustavljen višemjesečni trend ubrzavanja inflacije, nastavljen trend njezina usporavanja drugi mjesec uzastopno.

Što se tiče pojedinih glavnih komponenti indeksa, na godišnjoj razini u lipnju porasle su cijene za sve komponente, osim cijena industrijskih neprehrambenih proizvoda, koje su pale za 0,6 posto u odnosu na lipanj 2025. godine.

Cijene energije porasle su u lipnju za 13,2 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, cijene usluga povećale su se za 8,1 posto, a cijene hrane, pića i duhana za 1,8 posto. U odnosu na svibanj ove godine, pale su cijene za sve glavne komponente indeksa potrošačkih cijena, osim za komponentu usluga, koje su porasle za 1,1 posto.

Cijene energije pale su za 2,9 posto u lipnju 2026. u odnosu na svibanj, cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda za 0,6 posto, a cijene hrane, pića i duhana za 0,2 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, navodi se u priopćenju DZS-a, prema prvoj procjeni bile su u lipnju 2026. godine u prosjeku više za 4,2 posto u odnosu na lipanj 2025. godine.

Na mjesečnoj razini, u usporedbi s podacima iz svibnja 2026. godine, bile tek 0,1 posto više.

Prema prvoj procjeni koju je danas objavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u lipnju mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP) u Hrvatskoj je iznosila 4,2 posto, dok je na mjesečnoj razini porasla za 0,1 posto.

Radi se o smanjenju u odnosu na izvještaj za svibanj 2026. godine, kad je godišnja stopa iznosila 4,9 posto.

Također, prve procjene Eurostata ukazuju da će godišnja inflacija u europodručju u lipnju 2026. Iznositi 2,8 posto, što je smanjenje u odnosu na 3,2 posto iz svibnja.

Višu inflaciju od Hrvatske, prema podacima Eurostata, u lipnju su imale Litva s 5,5 posto i Bugarska s 5,3 posto.