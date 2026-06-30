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Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 415.000 eura na Eurojackpotu!

Piše 24sata,
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Sretnik iz Hrvatske osvojio čak 415.000 eura na Eurojackpotu!
Foto: Hrvatska lutrija
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Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 6,00 eura.

U 52. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 12, 19, 34, 44, 50 – 3, 8, koji su igraču iz Ogulina donijeli dobitak u iznosu od 415.489,00 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, VLADIMIRA NAZORA 15, OGULIN.

Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 6,00 eura.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, a glavni dobitak  iznosi 17 milijuna eura.

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