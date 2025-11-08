Obavijesti

News

Komentari 0
PREKRETNICA

Inicijativa: Berlin će do 2040. godine imati milijun stabala

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Inicijativa: Berlin će do 2040. godine imati milijun stabala
Foto: LISI NIESNER/REUTERS

Planirane su i dodatne mjere, poput kreiranja više zelenih površina i boljeg korištenja kišnice, a čitav bi projekt trebao stajati 3,2 milijarde eura

Nakon što je vlada ovaj tjedan velikom većinom usvojila zakon o prilagodbi klimatskih promjenama, u Berlinu će u sljedećih 15 godina biti zasađene stotine tisuća dodatnih stabala. Samo je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) glasala protiv te mjere, koju je pokrenula građanska inicijativa. Cilj zakona je zajamčiti da Berlin do 2040. ima milijun stabala, što je više od dvostruko više nego danas.

Planirane su i dodatne mjere, poput kreiranja više zelenih površina i boljeg korištenja kišnice, a čitav bi projekt trebao stajati 3,2 milijarde eura.

Oporbeni zastupnik Benedikt Lux iz Zelenih pozvao je saveznu vladu da zakon provede što brže. 

"Ne morate biti botaničar da biste znali kako puki zakon neće sam od sebe natjerati drveće da raste", rekao je.

Građanska inicijativa BaumEntscheid zakon smatra prekretnicom na putu prema zelenijem Berlinu, što će taj njemački grad učiniti otpornijim na globalno zatopljenje.

Glasnogovornik Heinrich Strössenreuther je rekao da njegova provedba mora započeti ubrzo nakon parlamentarne odluke.

"Vrijeme je važan faktor u prilagodbi klimatskim promjenama", istaknuo je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'
OKUPILI SE U SPLITU

FOTO Gotov prosvjed na Rivi: Torcidaši su došli pred zgradu suda i urlali 'Za dom spremni'

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita, dozvolio je Torcidi prosvjed na splitskoj Rivi u 11 sati. Oni žele pružiti podršku uhićenima zbog incidenta na Blatinama, gdje su maskirani huligani prekinuli večer srpskog folklora
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025