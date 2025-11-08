Inicijativa: Berlin će do 2040. godine imati milijun stabala

Nakon što je vlada ovaj tjedan velikom većinom usvojila zakon o prilagodbi klimatskih promjenama, u Berlinu će u sljedećih 15 godina biti zasađene stotine tisuća dodatnih stabala. Samo je krajnje desna Alternativa za Njemačku (AfD) glasala protiv te mjere, koju je pokrenula građanska inicijativa. Cilj zakona je zajamčiti da Berlin do 2040. ima milijun stabala, što je više od dvostruko više nego danas.

Planirane su i dodatne mjere, poput kreiranja više zelenih površina i boljeg korištenja kišnice, a čitav bi projekt trebao stajati 3,2 milijarde eura.

Oporbeni zastupnik Benedikt Lux iz Zelenih pozvao je saveznu vladu da zakon provede što brže.

"Ne morate biti botaničar da biste znali kako puki zakon neće sam od sebe natjerati drveće da raste", rekao je.

Građanska inicijativa BaumEntscheid zakon smatra prekretnicom na putu prema zelenijem Berlinu, što će taj njemački grad učiniti otpornijim na globalno zatopljenje.

Glasnogovornik Heinrich Strössenreuther je rekao da njegova provedba mora započeti ubrzo nakon parlamentarne odluke.

"Vrijeme je važan faktor u prilagodbi klimatskim promjenama", istaknuo je.