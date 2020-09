Inicijativa: Što se dogodilo na Festivalu slobode?

Središnjoj manifestaciji prethodio je obilazak nekoliko domova za starije osobe autobusompozornicom, kojom prilikom se štićenicima domova puštala glazba te su im odaslane poruke podrške

<p>Inicijativa Prava i slobode objavila je priopćenje 'Što se točno dogodilo na Festivalu slobode?'. </p><p>Priopćenje donosimo u cijelosti:</p><p>Sada kad su se dojmovi slegnuli, nakon što smo imali priliku svjedočiti ogromnoj podršci građana, želimo vam skrenuti pažnju na ono bitno. Zagreb je pokazao srce. Hrvatska je pokazala veličinu zajedništva. Središnji zagrebački trg u subotu, 5. rujna 2020. godine bio je mjesto ljudskosti i obrane slobodne misli. Festival je otvoren „Odom slobodi“ Ivana Gundulića. U 17.00 h na Trgu bana Jelačića započeo je središnji dio manifestacije nazvane Festival slobode.</p><p>Medijski izvještaji dali su malo ili nimalo prostora samim porukama organizatora te vas ukratko na njih podsjećamo: Videozid na pozornici istaknuo je jednu od najvažnijih poruka Festivala - „Tvoje mišljenje je OK, moje mišljenje je OK, sve je OK.“ Središnjoj manifestaciji prethodio je obilazak nekoliko domova za starije osobe autobusompozornicom, kojom prilikom se štićenicima domova puštala glazba te su im odaslane poruke podrške, s obzirom da su im zbog aktualne epidemiološke situacije ograničeni kretanje i posjete obitelji. Najvažnija poruka koju smo našim sugrađanima tim činom prenijeli jasno je istaknuta na velikom transparentu - „Uz vas smo – niste sami.“ Štićenici domova su s ushitom i radošću reagirali na ovaj znak pažnje.</p><p>Organizatora su pojedini ispratili sa suzama u očima. Da, postoje ljudi koji su podlegli simptomima bolesti COVID-19. I da, postoje i oni koji su imali težu kliničku sliku. Međutim, raspon takvih slučajeva i njihov omjer naspram cijelog niza presedanskih mjera i posljedica takvih mjera na sve segmente ljudskog života tek će se u budućnosti pokazati u svojoj sveukupnoj nesrazmjernosti.</p><p>- “Tisuće vrhunskih stručnjaka, liječnika, znanstvenika i novinara istraživača na cijelom svijetu mjesecima dijele saznanja i upozoravaju da se korona kriza pogrešno vodi, da ta bolest slična gripi NE OPRAVDAVA sve POSLJEDICE nametnutih mjera.” (A. Šupe)</p><p>U javnom prostoru su se pitanja o posljedicama provođenih mjera, kao i mišljenje suprotno propagiranom stavu, grubo cenzurirala.</p><p>- „Cenzurirani smo i emocionalno jer zabranjuje se kontakt čak i majki s njihovom djecom, zabranjuju se kontakti s našim najmilijima.“ (V. Ponoš)</p><p>Jedna od specifičnosti različitih društvenih fenomena jest polarizacija javnosti na one koji su za nešto i one koji su protiv nečega. Takav se scenarij odvija i s korona krizom. -„Ali, mi u životu inače imamo različita uvjerenja, međutim zbog toga nismo u ratu. Pa zašto onda da sad budemo u ratu. Nećemo to. Nećemo jedni s drugima biti u ratu. Ja nemam ništa protiv da netko vjeruje u sve ovo oko korone, međutim ja imam drugo mišljenje, i imam pravo na drugo mišljenje. Ja zbog toga nikoga ne ugrožavam, zdrav čovjek nije prijetnja, prijetnja je onaj koji govori da je zdrav čovjek prijetnja.“ (V. Ponoš) F</p><p>estival je bio prilika za naglasiti koliko je važno temeljiti važne društvene, ali i osobne odluke na nepristranoj stručnoj procjeni i neovisnim znanstvenim činjenicama.</p><p>-„U prvih mjesec dana stožerovih mjera u Hrvatskoj je otkaz dobilo 27.000 ljudi. Još ih je najmanje toliko ostalo bez posla koji su ga u sezoni tek trebali dobiti. A više od pola milijuna radnika sada prima državni minimalac. Do svibnja podijeljeno je 40.000 otkaza.“ Suprotno uputama UNICEF-a i Ureda pravobraniteljice za djecu, roditeljima je u hrvatskim bolnicama dozvoljavan boravak od 15 minuta s njihovom djecom.“ (I. Pokupec)</p><p>Na festivalsku pozornicu stao je i odlikovani hrvatski branitelj Roberto Mateš, javnosti poznat po tome što je upravo zbog „odluke od 15 minuta u bolnici“ ispred pakračke bolnice podigao šator kako bi mogao biti što bliže svome sinu u bolnici te kako bi ukazao na nelogičnost i štetnost takve mjere.</p><p>Roberto je okupljene izvijestio: -„Bio sam prošli ponedjeljak kod ravnateljice te bolnice u Pakracu i iz razgovora sa istom došao sam do saznanja da će roditelji ubuduće moći biti u toj bolnici uz svoju djecu 24 sata - ovim putem pozdravljam takvu odluku i zahvaljujem zdravstvenom osoblju bolnice u ime roditelja. Roditelji, vi ste najodgovorniji za zaštitu svoje djece i vama je jedino iskreno stalo. Čuvajte ih !“ (R. Mateš)</p><p>Sveprisutnoj cenzuri podvrgnuti su svi, a među nama, to su i stručnjaci. Stručnjaci koji diljem svijeta imaju drugačije poglede u odnosu na službene, sve češće govore da su pod velikim pritiskom koji im nameće standarde koji su često suprotni njihovim medicinskim znanjima, praksi, iskustvima i savjesti. Pored toga, stručnjaci koji imaju drugo i drugačije mišljenje nemaju pristup medijima, blokirani su i cenzurirani. Međutim, najvažnije je u svemu tome da kao i svi mi, i ljudi iz medicinske znanosti sami donose odluke o svojim postupcima. Baš kao što je odluku donio jedan od govornika Festivala. Ako je netko cenzuriran – to je on. Ako je netko odlučio – to je on. Bio je u pravu prije deset godina, a bio je u pravu i ovog proljeća.</p><p>-„Prvi sam se u svijetu (doslovno) kao član nekog regulatornog tijela proizvođača ili distributera pandemijskog cjepiva suprotstavio nabavci cjepiva protiv pandemijske gripe. Odbio sam pristati na nabavku i u javnost izašao sa sumnjama. Cjepivo je bačeno. Jasno sam artikulirao opasnost po primitku cjepiva rizika obolijevanja od rijetke i smrtonosne autoimune bolesti. Predvidio sam vrijeme u kojem će se bolest manifestirati kod nekih koji su primili cjepivo. Tako se i dogodilo. Dvije godine nakon lažne pandemije, estradne i sportske zvijezde pokušavale su skrenuti pažnju na nevjerojatan porast ALSa u svijetu javno se polijevajući ledenom vodom.</p><p>Kao da su htjeli poručiti: probudite se! Bio sam čest gost medija, dobio i više građanskih priznanja. Pozivan sam u Bruxelles, držao predavanja po više puta u Italiji, Sloveniji, Srbiji, Bosnii Hercegovini, Makedoniji i naravno Hrvatskoj. Odmah po proglašenju najnovije pandemije korona gripe, upozorio sam da je virus izuzetno zarazan, ali će se širiti kroz populaciju bez znakova bolesti. Asimptomatski. Izranjat će niotkuda, provlačiti se kroz ključanice. Širiti će se aerosolom, a ne samo kapljično što je nedavno i znanstveno potvrđeno. Tradicionalne maske ničemu ne služe. Upravo tome danas i svjedočimo. Mediji me izbjegavaju iako se u ovom području očito dobro snalazim. Sada je prilika da ih sa Festivala slobode svi zajedno upitamo ZAŠTO?“ (S. Sladoljev)</p><p>-„I mi, dragi ljudi, i mi moramo jedni prema drugima biti otvoreni. Svi mi moramo postati svjesni. Moramo se o svemu što se događa ozbiljno informirati, moramo se sa svojim pravima i slobodama osobno upoznati, moramo se za njih osobno zauzeti, moramo preuzeti odgovornost za svoje postupke i svoja prava koristiti. Nitko drugi to neće umjesto nas. Nemojmo od nekoga drugog očekivati da se izbori za naša prava, da rješava naše probleme, a da mi pritom ne štitimo svoja prava i mi ne rješavamo svoje probleme. Toga moramo biti svjesni.“ (S.P. Vučković)</p><p>Tijekom priprema za manifestaciju, a intenzivnije nakon njenog održavanja, postavljena su nam brojna pitanja o organizaciji, financiranju, politici, dozvolama itd. Ovom prilikom ponavljamo - na Festivalu slobode su se dogodili ljudi, organizirali su ga ljudi, financirali su ga ljudi. Bez političke agende i propagande. Među posjetiteljima koji su bili na Festivalu dogodila se ljubav, dogodila se obitelj, dogodilo se malo čudo i velika solidarnost. Bila je to prilika za čuti nepristranu znanstvenu i stručnu misao.</p><p>Prilika za čuti drugo mišljenje, a to je ono što nam u javnom prostoru cijelo vrijeme nedostaje. Ravnopravan prostor za drugo mišljenje. Festival je bio mjesto za poruku - “Sloboda izbora za sve i svima!” (transparent organizatora) Program je u 20.00 h zaokružen izvođenjem i pjevanjem uglas „Lijepe naše“. Jer mi smo ljudi i ovo je Hrvatska.</p><p>-„Živjeli ljudi i živjela Hrvatska!“</p>