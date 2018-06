'Inicijatore tog referenduma o Istanbulskoj može biti sram...'

Saborski odbor za Ustav donio je zaključak kojim se Saboru predlaže da zaduži Vladu da provjeri broj i vjerodostojnost potpisa koje je prikupila referendumska inicijativa "Istina o Istanbulskoj".

Na odboru se povela i rasprava. Peđa Grbin (SDP) podsjetio je kako su prošli tjedan imali inicijativu, koja ide za smanjenjem prava nacionalnih manjina, a ovoga puta na dnevnom redu je inicijativi, koja ide za smanjenjem prava većine u društvu, a riječ je o ženama, kojima se želi onemogućiti da žive život bez nasilja.

- Moram reći, jer mi savjest to nalaže, da inicijatore ove inicijative može biti sram. Umjesto da su uložili energiju kako bi se položaj žena popravio, oni idu suprotnim smjerom kojim žele da Hrvatska napravi korak nazad - ustvrdio je Grbin.

Naveo je kako su inicijatori inicijative "Istina o Istanbulskoj" tijekom kampanje iznosili brojne neistine vezano za Istanbulsku konvenciju.

Slaže se s prijedlogom odbora da se osim broja i vjerodostojnosti potpisa, i u ovom slučaju provjeri jesu li oni prikupljani u skladu sa zakonom, kao što je to slučaj i s referendumskom inicijativom "Narod odlučuje". No, podsjetio je da je i ova inicijativa danima odgađala predaju potpisa, a za to vrijeme je broj potpisa neobjašnjivo rastao.

- Broj potpisa je bio manji u trenutku kada je potpisivanje referendumske inicijative završilo u odnosu na trenutak kada su ti potpisi predani Saboru. Imamo javna svjedočenja ljudi da su, protivno zakonu, kontaktirani i nakon roka za prikupljanje potpisa te da ih se tražio potpis za inicijativu. To je neprihvatljivo - ustvrdio je Grbin.

- Istina, napravio sam osobno sve da broj potpisa bude što manji i ponosan sam na sve što sam učinio da se prikupi što manje potpisa. To bih opet napravio jer se referendumom umanjuju prava - uzvratio mu je Grbin.